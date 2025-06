Dal falco dei pasdaran al capo di Stato maggiore: chi sono i leader iraniani uccisi da Israele

Roma, 13 giugno 2025 - Non c’erano solo le infrastrutture nucleari nel mirino di Israele. Nei raid di stanotte Tel Aviv è riuscita a decapitare la leadership militare di Teheran. Per questo ai bombardamenti sugli impianti atomici sono stati accompagnati attacchi mirati contro importanti comandanti militari e scienziati nucleari.

Ecco quali sono, anche secondo fonti iraniane, le vittime eccellenti del raid israeliano. -

- Mohammad Bagheri, dal 2016 era capo di stato maggiore delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran, la più alta carica militare del Paese alla quale era stato nominato in sostituzione di Hassan Firouzabadi (che aveva ricoperto l'incarico per ventisette anni) dopo essere stato vice capo di stato maggiore per l'intelligence.

Mohammad Bagheri in una foto d'archivio: il capo di Stato maggiore iraniani è stato ucciso nei raid di Israele

- Hossein Salami, Maggior Generale, comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, era nato nel 1960 a Golpayegan, nella provincia di Esfahan. Veniva conisderato il ‘falco’ dei Pasdaran.

Nel 1978 era all'Università di Scienza e Tecnologia dell'Iran, dove studiava ingegneria meccanica e un anno vide esplodere la rivoluzione khomeinista.

Già nel 1980 entra in una divisione delle Guardie della rivoluzione impegnata nella guerra contro l'Iraq. Durante gli 8 anni di conflitto, Salami combatte nel Kurdistan iraniano e qui inizia davvero la sua carriera militare.

Finita la guerra diventa comandante presso l'accademia militare delle Guardie della rivoluzione: è questo il ruolo che gli permette di avvicinarsi ai più alti ranghi dei pasdaran. Negli anni seguenti viene promosso comandante delle forze aeree. Dopo aver occupato man mano quasi tutte le cariche più importanti dell'organizzazione militare, nel 2019 viene nominato comandante capo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Nelle grazie di Khamenei, maestro nell'uso della propaganda e della "guerra psicologica", era tra le voci più dure nei confronti di Israele e del mondo occidentale.

Hossein Salami, leader dei pasdaran (Ansa)

- Ucciso nei raid anche Ali Shamkhani, il consigliere politico del leader iraniano Ali Khamenei. Il diplomatico, subito trasportato dai soccorritori in ospedale, è morto tre ore dopo per la gravità delle ferite, come confermano diversi giornalisti iraniani e statunitensi su X. Le immagini dell'attacco mostrate dai media iraniani mostrano l'appartamento sventrato, mentre il resto dell'edificio apparirebbe intatto. Shamkhani avrebbe dovuto partecipare ai colloqui con gli Usa previsti per domenica prossima in Oman. Incontri che, a seguito degli attacchi, non vedranno la partecipazione dell’Iran.

- Gli scienziati iraniani. Sono almeno sei gli scienziati nucleari iraniani che hanno perso la vita negli attacchi di stanotte . Secondo quanto riportato dai media iraniani si tratta di Abdolhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Amirhossein Feqhi, Motalleblizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi e Fereydoun Abbasi.