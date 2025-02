Da McCartney a Sting, disco muto delle star contro l’IA nella musica

Il mondo della musica nel Regno Unito si è mobilitato coinvolgendo star del calibro di Paul McCartney, Elton John, Kate Bush ed Annie Lennox contro l’impatto dell’intelligenza artificiale (IA) sulla capacità creativa degli artisti a fronte di una "minaccia" incombente. È stato così lanciato un album silenzioso dal titolo emblematico di ‘Is This What We Want?’ (È questo che vogliamo?) per protestare contro la proposta portata avanti dal governo laburista di Keir Starmer in base alla quale verrebbe garantito il ricorso pressoché libero all’IA su creazioni altrui: senza dover chiedere l’autorizzazione preventiva a meno che non siano gli autori a farsi vivi opponendo esplicitamente il loro rifiuto.

Il lancio dell’album è stato accompagnato da un appello pubblicato sul Times con oltre mille firmatari, inclusi Sting, Damon Albarn ed Ed Sheeran, in cui si legge che il silenzio registrato negli studi del Regno rappresenta l’impatto devastante che avrebbe sugli artisti la riforma del copyright voluta dall’esecutivo britannico.