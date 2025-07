Il cuoco colorava il cibo dell’asilo con la vernice al piombo: intossicati 247 bambini in Cina

Roma, 22 luglio 2025 - Dieci funzionari locali della provincia nord-occidentale cinese del Gansu sono stati accusati di aver insabbiato l'avvelenamento da piombo di centinaia di bambini di un asilo nella città di Tianshui. Otto sono stati arrestati: il cuoco da un anno usava vernice al piombo per colorare gli alimenti.

Dalle pagine del quotidiano di Hong Kong, il "South China Morning Post", sis copre che 247 alunni e 28 membri del personale dell'asilo Peixin, oltre a cinque ex studenti, avevano presentato sintomi riconducibili all'esposizione al piombo.

In manette sono finite 8 persone, tra cui il proprietario e il direttore dell'asilo. Il caso è esploso grazie ai genitori di alcuni studenti intossicati che non avevano creduto alle rassicurazioni delle autorità sanitarie locali, e si erano rivolti per nuovi test nella provincia vicina dello Shaanxi, che hanno rivelato l'avvelenamento da piombo. Smascherando anche le precedenti analisi di Tianshui, che erano state falsificate.

Dalle indagini su 223 campioni di cibo si è scoperto che i livelli di piombo avevano superato di molto il limite ufficiale di 0,5 milligrammi per chilogrammo. I bambini avevano lamentato dolori allo stomaco e alle gambe, perdita di appetito e caduta dei capelli e ben duecento sono dovuti ricorrere alle cure mediche in ospedale.

Un'immagine di un video delle tv cinese che ha svelato la vernice messa nel cibo dell'asilo

Un editoriale del media indipendente "Caixin" ha sollevato il velo sul livello di corruzione e inazione delle autorità locali, sottolineando che il problema si protraeva da oltre un anno, da quando il cuoco dell'asilo aveva cominciato a utilizzare vernice al piombo per colorare gli alimenti. L'indagine ha portato alla luce la colpevole superficialità dell'Ufficio per l'istruzione del distretto di Maiji, che non aveva effettuato controlli sulla sicurezza alimentare nelle strutture private negli ultimi due anni, e proprio i funzionari di questo ufficio ora sono indagati assieme ai responsabili del'avvelenamento.