Influencer rapisce un cucciolo di vombato dalla mamma e fa video: bufera in Australia su Sam Jones

Canberra, 13 marzo 2025 - È scandalo in Australia per un video dell'influencer statunitense Sam Jones - che conta 92 mila follower su Instagram - nel quale si è ripresa mentre sottraeva un cucciolo di vombato alla mamma, per poi ridere della sua reazione 'disperata'. L'animale, appartenente alla famiglia dei marsupiali, è una specie protetta nel Paese.

A intervenire sulla questione è stato persino il primo ministro Anthony Albanese, che ha invitato Jones a prendersela con quegli animali che, a differenza dei vombati, "reagirebbero": "Sottrai un cucciolo di coccodrillo da sua madre e poi vedi che succede", le parole riportate da Bbc News.

Uno screenshot del video di Sam Jones con il piccolo di vombato

Sam Jones, che sui social si definisce un'"appassionata di attività all'aria aperta e cacciatrice", ha nel frattempo cancellato il video dello scandalo e reso il suo profilo privato. Nello specifico, l'influencer è stata ripresa mentre sottraeva il cucciolo e lo portava via correndo verso una macchina; la mamma del piccolo li rincorreva. Nel breve filmato si sentiva il piccolo vombato sibilare dalla paura, mentre si dimenava dalla presa della donna. "Guardate la madre, lo sta inseguendo!", spiegava ai suoi follower. "Ho tenuto in braccio il cucciolo con attenzione per appena un minuto, poi l'ho restituito alla mamma - ha risposto alle critiche nei commenti -. Si sono allontanati insieme nella boscaglia completamente illesi".

La Wombat Protection Society si è detta scioccata dall'accaduto. Dopo aver riso della situazione, la donna "ha poi lasciato il cucciolo su una strada di campagna, esponendolo potenzialmente al rischio di essere investito", ha sottolineato l'organizzazione in un comunicato.

Il caso ha suscitato un così grande scandalo da mettere in discussione la possibilità di Jones di rimanere in Australia. La legge del Paese vieta infatti espressamente di prelevare la fauna locale e di metterla in pericolo. Il ministro dell'Interno Tony Burke ha riferito alla Bbc che le autorità stanno verificando se ci siano gli estremi per revocare il visto, così da rimpatriare la donna negli Stati Uniti. "Considerando il livello di controllo a cui sarebbe sottoposta se dovesse mai richiedere di nuovo il visto per entrare in Australia, sarei sorpreso se si prendesse la briga di farlo", ha commentato.