Crolla scuola in Indonesia: tre studenti morti, altri 38 intrappolati. Pianti e grida sotto le macerie

Roma, 30 settembre 2025 – Tre ragazzi sono morti nel crollo della scuola islamica Al Khoziny, nella città indonesiana di Sidoarjo, nella Giava orientale, mentre altri 38 risultano dispersi sotto le macerie. Gli studenti, secondo quanto scrive la Bbc, hanno tra i 12 e i 17 anni. Si erano riuniti per pregare quando l'edificio ha ceduto. Il capo dell'agenzia di ricerca e soccorso di Surabaya, Nanang Sigit, ha detto di ritenere che ci siano sopravvissuti nell'edificio crollato perché hanno sentito “pianti e grida” sotto le macerie.

Un soccorritore tra le macerie della scuola crollata in Indonesia

"Ma dobbiamo essere vigili e procedere con cautela, perché le condizioni dell'edificio crollato sono instabili”, ha affermato Sigit. I soccorritori stanno procedendo carponi tra le macerie in direzione dei lamenti per cercare di recuperare gli studenti ancora intrappolati. Si scava a mani nude o con mezzi non meccanici, l’uso di gru ed escavatori, che consentirebbero di sollevare le lastre di cemento e aprire un varco, potrebbe infatti mettere a repentaglio la vita dei sopravvissuti ancora intrappolati sotto le macerie.

La scuola crollata in Indonesia

L'edificio di due piani aveva fondamenta instabili e non poteva sostenere il peso della costruzione di altri due piani, affermano le autorità, come riportato dalla Bbc.