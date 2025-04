Crollo della discoteca a Santo Domingo: i morti salgono a 98. Tra le vittime, due ex campioni di baseball

Santo Domingo, 9 aprile 2025 – Sale ad almeno 98 vittime e 160 feriti il bilancio del devastante crollo del tetto della discoteca Jet Set di Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. Tra i morti ci sono anche il 51enne Octavio Dotel, ex lanciatore i baseball della MLB, e Tony Blanco, ex giocatore professionista dominicano che militava nei Washington Nationals della National League della Major League Baseball statunitense.

Le autorità parlano di “bilancio preliminare”, il che fa supporre che sotto le macerie ci siano altri dispersi. Fino questa stanotte i feriti trasportati d’urgenza in ospedale erano 150. Il tetto è crollato durante l’esibizione del famoso cantante di merengue Rubby Perez, 69 anni: nel locale c’erano tra le 500 e le 1.000 persone. Al momento l'artista risulterebbe tra i dispersi.

Una veduta aerea della discoteca Jet Set dopo il crollo

“Il bilancio preliminare è salito a 98 vittime”

“Il bilancio preliminare delle vittime è salito a 98”, ha annunciato oggi il direttore del Centro operativo di emergenza della capitale domenicana, Juan Manuel Mendez.

Sotto le macerie potrebbero quindi esserci moltissimi dispersi, nella notte erano al lavoro oltre 370 soccorritori. Si sentivano le urla delle persone intrappolate.

Ad annunciare la morte del campione di baseball Tony Blanco è stata la Federazione nazionale dominicana dei giocatori professionisti (Fenapepro). “Siamo profondamente dispiaciuti per la morte di Tony Blanco. Accompagniamo la famiglia, gli amici e i colleghi nel loro dolore e preghiamo per il suo riposo eterno”, ha dichiarato l'organizzazione in una breve dichiarazione sui social network.

Centinaia di dispersi: paura per Rubby Perez

Tra le vittime potrebbe esserci anche il famoso cantante dominicano di merengue Rubby Perez, che si trovava sul palco del popolare nightclub Jet Set quando il tetto ha ceduto poco dopo la mezzanotte. I soccorritori hanno detto che il 69enne era tra le decine di persone intrappolate tra le macerie, alcune delle quali sono state sentite gridare aiuto.

Diversi media dominicani hanno poi riferito che Perez era stato trovato morto, ma Juan Manuel Mendez, direttore del Centro per le operazioni di emergenza, ha detto che gli esperti forensi "non hanno confermato di aver trovato il corpo".

I parenti dei dispersi cercano i nomi dei loro cari sulla check list delle vittime

“Pace alla sua anima”: la foto di Dotel sui tabelloni del Citi Field di New York

Oltre 370 soccorritori hanno setacciato cumuli di mattoni caduti, barre d'acciaio e lamiere di latta alla ricerca di sopravvissuti. Tra i morti anche Octavio Dotel, 51 anni, lanciatore della Lega professionistica di baseball (MLB) in pensione, che aveva vinto le World Series nel 2011 con i St Louis Cardinals.

L’ex lanciatore stato trovato ancora in vita, ma deceduto per le ferite mentre veniva portato in ospedale, come hanno riferito i media locali. Una foto in bianco e nero del giocatore e immagini della bandiera dominicana sono state proiettate sul tabellone del Citi Field di New York prima della partita tra i New York Mets e i Miami Marlins.

"Pace alla sua anima", ha scritto la Dominican Republic Professional Baseball League sui social media. I media locali hanno detto che c'erano tra le 500 e le 1.000 persone nel club quando è avvenuta la catastrofe, poco dopo la fine della partita.