Crolla un ponte a Patrasso (Grecia). Media: “Due morti e persone intrappolate”. Le ultime notizie

Atene, 23 luglio 2023 – E’ crollato un ponte vicino a Patrasso, nella Grecia occidentale. Il bilancio provvisorio è di due morti, dispersi e feriti. Lo riferiscono i quotidiani locali, secondo cui erano in corso lavori di ristrutturazione al ponte, iniziati nel 2021 dopo che erano emersi problemi sulla sua idoneità statica.

E sarebbero diverse le persone intrappolate sotto le macerie in località Proastio sulla strada per Atene. Lo confermano i soccorritori. “Possiamo confermare che il ponte è crollato. Stiamo operando sul posto. Ci sono persone intrappolate ma non conosciamo il numero esatto", hanno detto i vigili del fuoco.

La causa del crollo non è ancora nota.

La televisione pubblica ERT ha affermato che cinque persone sono rimaste gravemente ferite, ma questa informazione non è stata ancora confermata.

La notizia sui social

I filmati condivisi sui social media mostrano i soccorritori sul luogo, vicino a un insediamento rom nella zona di Haradro.

La mappa

(Notizia in aggiornamento)