Roma, 26 agosto 2025 – La fine del governo di François Bayrou è vicina. Durante la conferenza stampa di lunedì 25 agosto, il premier ha sorpreso tutti annunciando un voto di fiducia per l’8 settembre. Voto che perderà stando alle dichiarazioni di tutti i partiti dell’opposizione – la maggioranza del Parlamento francese – contrari a sostenere il pacchetto di tagli previsto dall’esecutivo nella prossima legge di bilancio.

“Il Rassemblement National non voterà mai la fiducia a un governo le cui scelte fanno soffrire il popolo francese”, ha scritto su X Jordan Bardella, presidente del partito di estrema destra e prima forza politica in Parlamento. “È inimmaginabile che i socialisti votino la fiducia a François Bayrou”, ha confermato Olivier Faure a Le Monde, leader dei socialisti, ultimo tra i partiti di sinistra a prendere ufficialmente posizione contro l’esecutivo. In queste condizioni appare difficile, se non impossibile, per il governo ottenere la fiducia: sono già oltre 330 i deputati pronti a votare contro, ben al di sopra della soglia dei 289 necessaria.

L’ostacolo invalicabile della legge di bilancio

Nove mesi dopo la nomina rocambolesca di François Bayrou, che aveva praticamente costretto Emmanuel Macron a sceglierlo come premier il 13 dicembre 2024, il settimo governo dell’era Macron giunge quindi al capolinea.

Se durante il primo mandato, forte di una solida maggioranza parlamentare, i cambi di governo erano poco più che rimpasti, il secondo mandato è stato scandito da crisi a ripetizione: dal ricorso compulsivo dell’ex premier Élisabeth Borne al 49.3, un modo per forzare il passaggio delle leggi in caso di maggioranza in Parlamento, allo scioglimento del governo di Gabriel Attal, deciso all’indomani della sconfitta alle elezioni europee di giugno 2024, fino al governo lampo di Michel Barnier, il più breve della Quinta Repubblica.

Un’instabilità e una paralisi politica inedita in Francia, frutto di un paesaggio politico sempre più frammentato, composto da forze politiche incapaci di formare coalizioni di governo o alleanze durature. Per François Bayrou, come per i suoi due predecessori, l’ostacolo principale è la legge di bilancio, ostaggio di un debito pubblico sempre più grande. “Da 20 anni, ogni ora, [il debito, ndr] è aumentato di 12 milioni di euro […] 2.000 miliardi di euro negli ultimi due decenni”, ha dichiarato il primo ministro, giustificando la sua scelta con la gravità della situazione finanziaria, che richiede uno sforzo comune e responsabilità da parte di tutta la classe politica e del popolo francese.

Ma se la realtà non sfugge a nessuno, le soluzioni per recuperare i 44 miliardi di euro di spesa pubblica divergono: centrodestra e estrema destra si oppongono a qualsiasi aumento delle tasse e spingono per una riduzione drastica della spesa pubblica, la sinistra propone un aumento del carico fiscale sui grandi patrimoni e le grandi imprese, mentre i partiti che sostengono il governo tentano di riequilibrare la spesa pubblica, aumentando il budget della Difesa per esempio, ma riducendo quello della transizione ecologica e della previdenza sociale.

Gli scenari, dal governo tecnico alla caduta di Macron

“Il signor Bayrou non è responsabile della situazione in cui si trova. La responsabilità è di tutti coloro che lo hanno preceduto con le loro cattive politiche […]. Se c’è un responsabile, è il presidente della Repubblica”, ha detto Jean-Luc Mélénchon, leader della sinistra radicale La France insoumise. Mélénchon e gli altri tenori del suo movimento non hanno mai nascosto l’obiettivo di colpire il presidente della Repubblica tramite le mozioni di sfiducia a ripetizione e sfilandosi da qualsiasi trattativa di governo. L’eventuale caduta del governo Bayrou arriverebbe quindi al momento ideale: il 10 settembre è prevista una grande manifestazione per “bloccare tutto” il Paese e la France insoumise accompagnerà il movimento scandendo la parola d’ordine “dimissioni”, rivolta a Emmanuel Macron. Quello delle dimissioni del presidente della Repubblica è lo scenario preferito anche dall’estrema destra: “I nostri connazionali attendono un’alternanza e un ritorno alle urne: noi siamo pronti”, ha dichiarato Jordan Bardella.

A due anni dalla fine del suo mandato, tuttavia, è improbabile che Macron scelga le dimissioni. Le opzioni sul tavolo sono molte. La prima è una lunga parentesi senza governo: nel 2024 la Francia è rimasta ben 106 giorni senza un esecutivo vero e proprio. Nel frattempo, la situazione finanziaria francese non farebbe che peggiorare: la borsa francese ha chiuso ben al di sotto delle altre piazze europee e i tassi d’indebitamento francesi continuano a salire, superando ormai quelli italiani. Il governo che seguirà potrebbe essere composto da profili tecnici, più inclini ad ottenere una maggioranza, a una coalizione composta da quello che rimane del centro attuale e una parte dei partiti di sinistra, come suggerito dal membro del Partito socialista, Aubin Vérilhac: “Con gli ecologisti, il Partito comunista e una parte di Renaissance, [possiamo, ndr] creare una maggioranza alternativa e governare fino al 2027 sulla base di un programma che ci unisca sull’essenziale”.

Una coalizione che sancirebbe definitivamente la fine di un eventuale governo composto esclusivamente dai partiti di sinistra del Nuovo Fronte Popolare, vincitore delle ultime elezioni legislative francesi: le posizioni dei socialisti e della sinistra radicale di Mélénchon sono ormai inconciliabili.