La crisi di governo in Francia e quella strana convergenza di Le Pen e Mélenchon: quando gli opposti si attraggono

Roma, 28 agosto 2025 – Dopo l’annuncio del premier francese François Bayrou di porre la fiducia l’8 settembre, tutte le opposizioni hanno reagito immediatamente, negando all’esecutivo il proprio sostegno. Se i contorni del ‘dopo Bayrou’ restano ancora incerti, sia l’estrema destra, sia la sinistra radicale hanno tracciato la loro rotta: elezioni anticipate e dimissioni del presidente Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron

Dimissioni Macron: l’unica soluzione per la France insoumise

“Il 67% dei francesi si aspetta un cambiamento, non ne possono più del mondo di sventura dei macronisti”, dice Cléménce Guetté, deputata della France insoumise e vicepresidente dell’Assemblea nazionale. Il suo partito considera i 44 miliardi di tagli pronosticati da François Bayrou per risanare i conti pubblici, “una dichiarazione di guerra sociale” le cui vittime saranno “i lavoratori, i pensionati, i pazienti affetti da malattia cronica e il servizio pubblico francese” mentre “i più ricchi ne usciranno indenni”. Come ricorda Manuel Bompard, coordinatore della France insoumise, il suo gruppo ha già presentato 8 mozioni di sfiducia quest’anno contro l’esecutivo guidato da Bayrou. “Non abbiamo alcuna intenzione di partecipare all’operazione di salvataggio che il primo ministro cerca ormai di mettere in atto”, ha scritto Bompard sui suoi profili social.

Per la sinistra radicale, l’8 settembre non è che il primo capitolo di una storia che porterà a una grande mobilitazione nazionale, il 10 settembre e inevitabilmente alle dimissioni del presidente francese Emmanuel Macron, il 23 settembre. È questa la data scelta da Jean-Luc Mélenchon, in cui La France insoumise proporrà in Parlamento una procedura per destituire il presidente, dopo un primo tentativo fallito lo scorso autunno. “È lui che la maggioranza dei francesi vuole mandare via. Soprattutto, è lui che ha nominato ben due volte un Primo ministro proveniente da gruppi parlamentari sconfitti alle elezioni [Barnier e Bayrou, ndr]: non ha rispettato le sue prerogative costituzionali. Questa procedura di destituzione è quindi legittima e necessaria”, sottolinea la vicepresidente dell’Assemblea nazionale.

Agli occhi della France insoumise, nonostante il sostegno di Baytou a Macron fin dall’inizio del primo mandato, la responsabilità della crisi politica non ricade tanto sul premier quanto sul presidente stesso: “Emmanuel Macron ha precipitato il Paese in una crisi politica senza precedenti. È lui che ha deciso di sciogliere l’Assemblea nazionale. È lui che porta avanti da otto anni una politica di smantellamento sociale senza eguali”. La deputata esclude d’altronde un sostegno dei 71 deputati della France insoumise a un governo di coalizione composto dagli altri partiti di sinistra e una parte della maggioranza attuale: “Non tradiremo i francesi che hanno votato per cambiare tutto […] governeremo per applicare il programma, niente altro che il programma, tutto il programma di rottura con l’ordine economico, democratico ed ecologico dominante”. Se la sinistra radicale ha già rifiutato di partecipare alle consultazioni con il premier previste da lunedì, i due leader del Rassemblement national si recheranno invece a Matignon – sede del primo ministro francese – pur escludendo un accordo.

La fredda vendetta del Rassemblement national

“Voteremo ovviamente contro la fiducia al governo”. È bastata una frase di Marine Le Pen, capogruppo del Rassemblement national in Parlamento, per far tremare François Bayrou e il suo governo nemmeno un’ora dopo la conferenza stampa del 25 agosto. La leader dell’estrema destra non lascia quindi spiragli per una trattativa in vista del voto di fiducia dell’8 settembre, proiettandosi già nel dopo Bayrou. Una reazione inaspettata per il primo ministro che aveva goduto, in questi 9 mesi, di un tacito sostegno da parte dei deputati d’estrema destra. Un privilegio negato al predecessore Michel Barnier.

Il Rassemblement national, nonostante le aperture dell’esecutivo su due temi cari all’elettorato di estrema destra – la riforma dello scrutinio proporzionale e delle politiche migratorie più rigide – non ha digerito la mancata risposta del premier alla lettera inviata da Marine Le Pen a François Bayrou a metà luglio, per correggere alcune misure previste nella futura legge di bilancio. In particolare, l’estrema destra aveva criticato l’assenza di tagli alle spese legate all’immigrazione e l’aumento di 7 miliardi di euro del contributo della Francia al budget dell’Unione europea, oltre che la proposta di abolire due giorni festivi. Al di là delle dichiarazioni, è da mesi che il Rassemblement national si prepara ad un ritorno alle urne. Il partito ha tratto le proprie conclusioni dopo la delusione della scorsa estate quando, pur avendo ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni legislative anticipate e diventando per la prima volta nella storia il primo gruppo dell’Assemblea nazionale, non era riuscito a realizzare il cosiddetto “Plan Matignon”, ovvero portare Jordan Bardella alla guida del governo.

Un fallimento dovuto allo “sbarramento repubblicano”, un accordo tra il centro e i partiti di sinistra per evitare che i candidati d’estrema destra la spuntassero al secondo turno, ma anche a causa del profilo problematico di molti di questi candidati, definiti dallo stesso Jordan Bardella delle “pecore nere” per via delle dichiarazioni razziste o antisemite. L’estrema destra ha quindi temporeggiato, paventando un appoggio indiretto al governo Bayrou in questi mesi, per prepararsi al meglio alle prossime elezioni anticipate. “Il Rassemblement National non voterà mai la fiducia a un governo le cui scelte fanno soffrire il popolo francese”, ha scritto su X Jordan Bardella, presidente del partito di estrema destra, aggiungendo in un’intervista al canale televisivo TF1 martedì sera che spetta a Emmanuel Macron “uscire da questa impasse” convocando nuove elezioni o “rimettendo le proprie dimissioni”.

“Poiché il Signor Bayrou ha parlato di vacanze, ebbene, chiaramente se ne concederà di molto lunghe”, ha ironizzato il deputato d’estrema destra, Laurent Jacobelli. Ma i due estremi dello spettro politico francese potrebbero incrociare i passi di François Bayrou prima del previsto: l’uscita di scena del premier potrebbe infatti rivelarsi una tattica in vista delle elezioni del 2027, dove potrebbe rappresentare “l’estremo centro” in una Francia sempre più polarizzata.