Crisi climatica, negli Usa una nuova frattura sociale tra i lavoratori “cooled” e “cooked”

Roma, 21 agosto 2025 - Tra i tanti problemi creati dalla crisi climatica c'è anche una nuova frattura sociale, una nuova differenza tra ricchi e poveri, come fa notare il New York Yime: è nata la disuguaglianza tra i "cooled" e i "cooked".

I cooled sarebbero coloro che lavorano in ufficio, al chiuso e al fresco con l'aria condizionata, mentre i sfortunati cooked sono coloro che devono lavorare sotto il sole cocente, con rischi annessi dalle alte temperature, fino alla morte.

Il giornale newyorchese porta l'esempio del sud-ovest degli Stati Uniti, dove le ondate di calore sono sempre più lunghe e pericolose e le temperature notturne estive sono aumentate di circa 4,5 gradi dal 1970, che impediscono al corpo di riprendersi.

I dati non mentono, le vittime del caldo eccessivo negli Stati Uniti sono raddoppiati negli ultimi decenni. A pagare il prezzo più alto sono i lavoratori a basso salario, molte volte immigrati, vittime di infortuni legati al caldo cinque volte di più dei colleghi meglio pagati.

E c'è un preoccupante disinteressamento delle autorità e un vuoto legislativo, colmato solo da pochi stati americani, tra cui California e Colorado, che hanno approvato leggi proprio per proteggere i lavoratori dal caldo estremo. Il Texas ad esempio, nonostante le temperature proibitive durante l'estate, non ha preso provvedimenti a favore dei lavoratori più a rischio.

Il NYT conclude sottolineando che senza norme federali efficaci, in modo da farle valere in ogni stato, il divario tra cooled e cooked continuerà ad allargarsi, e i più deboli saranno sempre più a rischio con l'avanzare dell crisi climatica.