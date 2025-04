Seduta di crioterapia finisce in tragedia: una morta e una ferita per fuga di azoto a Parigi

Roma, 15 aprile 2025 – Tragedia a Parigi, dove una donna ha perso la vita e un’altra è stata ricoverata in ospedale a seguito di una seduta di crioterapia. Le cause dell’incidente, avvenuto in una palestra della capitale francese, sono ancora da determinare con certezza, ma l’ipotesi più probabile per gli inquirenti è quella di una fuga d’azoto.

L’incidente in una palestra a Parigi

La donna che ha perso la vita nell’incidente era una dipendente della palestra, mentre a essere ricoverata in prognosi riservata è una cliente di 34 anni. Gli inquirenti hanno individuato una fuga d'azoto nella cabina, ma "un'autopsia ed analisi tossicologiche sono state disposte per determinare con precisione la causa della morte", ha precisato la procura. Il dramma sarebbe avvenuto alle 18 in una palestra della catena On Air, situata nell’undicesimo arrondissement di Parigi.

Cos’è la crioterapia e quali sono i rischi

La crioterapia, conosciuta anche come “terapia del freddo” è una pratica popolare tra gli sportivi di alto livello per il trattamento e la prevenzione di dolori muscolari, ma è anche proposta per alleviare i sintomi di alcune malattie infiammatorie e neurologiche. Tuttavia, ormai viene utilizzata anche al di fuori del contesto sportivo o patologico, a scopo di presunto benessere o anti-invecchiamento. Una seduta consiste nel sottoporre una persona a temperature da brividi, immergendola in vasche di acqua gelata per due o tre minuti, oppure chiudendola in una cabina in cui la temperatura scende fino a meno 110 gradi. Nonostante i benefici della crioterapia continuino ad attirare numerose persone, il mondo scientifico si divide al riguardo perché non è una pratica totalmente sicura. L’azoto, utilizzato durante le sedute per raffreddare la temperatura, è un gas inodore che comporta una diminuzione dell'ossigeno nell'aria, con il rischio di provocare un'intossicazione. Il rischio di fuga aumenta quando il gas è immagazzinato. “Una perdita d’azoto in uno spazio confinato può essere sufficiente a impoverire la zona in ossigeno e creare un pericolo di anossia che può essere fatale”, spiega Air Liquide, un’azienda specializzata.