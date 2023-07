Crimea, come se non ci fosse la guerra: russi in coda per le vacanze al mare

Mosca, 3 luglio 2023 - Come se la guerra non fosse a un passo, i russi si sono messi in coda per raggiungere le località turistiche della Crimea. Un ingorgo di 13 chilometri si è formato sul lato russo del Ponte di Kerch che connette la penisola ucraina occupata dal 2014 dalla Russia.

Code di vacanzieri in Crimea

Dopo lo stop ai voli per ragioni di sicurezza, dalla Russia è possibile raggiungere la Crimea solo in auto o in treno. E così i turisti stanno facendo.

Proprio nelle ultime ore il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla Cnn, ha detto che la guerra in Ucraina non finirà finché la Crimea sarà occupata dalla Russia. “Non possiamo immaginare l'Ucraina senza la Crimea. E mentre la Crimea resta sotto l'occupazione russa, significa solo una cosa: la guerra non è ancora finita”, ha detto il leader ucraino intervistato a Odessa. Se dovesse esserci uno scenario di pace senza la Crimea, “allora non sarà la vittoria”, ha detto.