Il Cremlino non paga più i mercenari della Wagner. Putin e lo spettro di una nuova rivolta di Prigozhin

Roma, 13 agosto 2023 – Il gruppo di mercenari russi della Wagner sta cominciando ad avere problemi economici e vi "è la realistica possibilità che il Cremlino non finanzi più il gruppo". Lo sottolinea il bollettino giornaliero diffuso su Twitter dall'intelligence britannica.

Il comandante edlla Wagner, Yevgeny Prigozhin

"Il gruppo Wagner sta probabilmente procedendo verso un processo di ridimensionamento e riorganizzazione, soprattutto per risparmiare sulle spese del salario dello staff, in un momento di pressione economica", nota il bollettino. "Dalla fallita rivolta di giugno 2023, lo stato russo è intervenuto contro alcuni degli altri interessi imprenditoriali del proprietario della Wagner, Yevgeny Prigozhin. Vi è una possibilità realistica che il Cremlino non finanzi più il gruppo - prosegue il bollettino -. Se lo stato russo non paga più la Wagner, il secondo possibile pagatore sono le autorità bielorusse. Tuttavia, questa considerevole forza potrebbe tradursi in un significativo e non ben accolto prosciugamento delle modeste risorse bielorusse".

Informazioni che fanno seguito a quelle rilasciate al Financial Times da Christo Grozev, cittadino bulgaro, 54 anni, membro di spicco di Bellingcat, il gruppo investigativo open source che ha smascherato numerosi complotti e omicidi russi, tra cui l'avvelenamento dell'oppositore Aleksei Navalny: "Se Yevgeny Prigozhin, patron dei mercenari della Wagner, non verrà ucciso, tra sei mesi in Russia ci sarà un altro colpo di Stato, come quello tentato lo scorso 23 giugno". Analizzando lo scenario russo, il capo investigatore ha valutato che "nessuno nell'élite - tranne nel complesso militare-industriale - vede alcun senso nella guerra in Ucraina, ma hanno timore a parlare".

Sul prossimo futuro Grozev prospetta che "al prossimo giro potrebbero riuscire a sbarazzarsi di Putin, attraverso un colpo di Stato meglio coordinato, oppure potrebbero verificarsi altri fattori scatenanti o un'inversione di fortuna". Del resto, era stato proprio Grozev qualche mese fa ad aver predetto che entro sei mesi Prigozhin si sarebbe rivoltato contro Putin. L'altro tema affrontato dal giornalista investigativo è quello dell'influenza della Russia sulle prossime presidenziali Usa del 2024, valutando che "la strategia di Putin nella guerra in Ucraina è quella di ritardare qualsiasi esito militare fino alle elezioni americane. Spera che il sostegno occidentale sarà soffocato da una vittoria di Trump". Un rischio che in realtà, secondo Grozev, deriva maggiormente dall'impegno dell'Intelligenza Artificiale nell'interferenza elettorale, e questa "sarà la prima volta che lo vedremo".