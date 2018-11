Koror (Palau), 1 novembre 2018 - Creme solari non gradite in Micronesia. L'arcipelago paradisiaco di Palau ha deciso di vietare a partire dal 2020 l'uso di creme solari 'tossiche' per proteggere corallo apprezzato dai sub di tutto il mondo.

La piccola nazione del Pacifico occidentale sarà la prima al mondo ad adottare questa soluzione. L'arcipelago, all'incirca a metà strada tra l'Australia e il Giappone, è considerato uno dei migliori punti di immersione del pianeta. Un tesoro che il governo vuole salvaguardare evitando che l'affollamento di turisti, per il semplice snorkeling, o di sommozzatori abbia un costo ambientale.

Il presidente Tommy Remengesau, tramite il suo portavoce, ha spiegato che la ricerca scientifica ha dimostrato che le sostanze chimiche utilizzate nella maggior parte delle creme solari sono tossiche per i coralli, anche a piccole dosi. Nel mirino i prodotti contenenti ossibenzone, octocrylene e parabeni, della maggior parte dei marchi principali.

Il sito dove avvengono le immersioni a Palau viene assediato con una media di quattro barche turistiche affollate ogni ora. Il timore ci una sofferenza delle barriere coralline è fondato. "Guardiamo a ciò che possiamo fare per evitare che l'inquinamento penetri nell'ambiente", ha detto il portavoce.

La legge è stata approvata la scorsa settimana e la messa al bando partirà dal 1° gennaio 2020: chiunque importi o venda queste creme sarà soggetto a una multa di 1.000 dollari. Inoltre ai turisti saranno confiscati i loro tubi di crema all'arrivo.

Anche le Hawaii hanno annunciato un divieto simile che entrerà in vigore nel 2021.