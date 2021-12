Roma, 17 dicembre 2021 - L'ombra del Covid, e della variante Omicron, sulle feste natalizie in Europa e nel mondo. In Germania si guarda già con timore alla quinta ondata, che sarà massiccia per colpa della variante sudafricana, secondo il ministro della Salute. L'Austria blinda le feste e annuncia: niente cenone a Natale e Capodanno per i no vax. La Gran Bretagna procede di record in record giornalieri come numeri di contagi, ed è in piena emergenza (Anche la regina ha cambiato i programmi natalizi). La Danimarca, una delle prime a levare tutte le limitazioni per poi tornare sui suoi passi, ora chiude cinema, teatri e sale da concerti per tutti, vaccinati e non. Molte nazioni stanno vaccinando, o lo stanno per fare, i bambini tra i 5 e gli 11 anni, in Italia ad esempio sono iniziate ieri. E in Francia partiranno al più presto visto che è arrivato l'ok del Comitato consultivo nazionale di etica (Ccne) alla somministrazione del siero (Ma l'ultima parola sarà dei genitori). In Europa preoccupano anche i più piccoli, secondo i dati dell'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) più di 820.000 i bambini e ragazzi (0-17 anni) sono stati positivi tra agosto 2020 e ottobre 2021 in 10 Paesi europei, cioè Austria, Cipro, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Slovacchia e Svezia. Mentre in generale, stando alle stime attuali dell'AFP, il Coronavirus ha ucciso almeno 5,3 milioni di persone in tutto il mondo da fine 2019, e l'emergenza continua. I Paesi che hanno contato più decessi sono gli Stati Uniti con 803.503 morti, secondo il Brasile (617.395), poi India (476.478) e Messico (297.187).

Nelle ultime 24 ore la Germania ha registrato 50.968 nuovi casi di Covid e altri 437 morti. Cala l'incidenza settimanale attestandos a 331,8 casi ogni 100.000 abitanti. Le autorità sono pessimiste, Karl Lauterbach, ministro tedesco alla Salute ha rivelato alla stampa: "Ci aspettiamo una massiccia quinta ondata di contagi da coronavirus, a causa della variante Omicron". E spiega che, anche se ritiene la variante meno pericolosa come sintomi, resta un grosso problema per la Sanità: "Anche un decorso meno grave non farà una grande differenza" infatti "il ritmo di crescita dei contagi annulla il vantaggio" caricando comunque i reparti e le terapie intensive alla lunga. Quindi il ministro lo considera "Un passaggio chiave di questa pandemia". Secondo gli esperti Omicron potrebbe diventare dominante in Germania già entro l'anno.

Le autorità austriache continuano sulla strada delle restrizioni davanti a numeri di contagi ancora troppo alti, così resta il lockdown per le persone non vaccinate durante le feste. Praticamente i no vax protranno sperare sono in cenoni in famiglia per Natale e Capodanno, e con un numero limitato di presenze (max 10). Niente cenoni. I vaccinati, e i guariti, invece potranno riunirsi fino ad un massimo di 25, e senza l'obbligo delle 2-G (geimpft/vaccinato o genese/guarito nei sei mesi).

Il Regno Unito per il secondo giorno consecutivo si trova a fare i conti con il record di contagi: 88.376 nuovi casi, oltre 10mila in più dei 78.610 di ieri. L'allarme è per l'alta trasmissibilità della variante omicron (3.201 casi oggi, il doppio di ieri). In due settimane i contagi sono cresciuti al ritmo del 67%. Nel Paese la carenza di personale sanitario negli ospedali sovraccarichi di pazienti sta diventando un problema serio.

La variante Omicron è dominate in Scozia ed è stata diagnosticata nel 51,4% dei casi, ne dà notizia la premier Nicola Sturgeon. La prima ministra ha detto che ormai Omicron ha "sostituito la Delta" come ceppo dominante nel Paese. "Lo tsunami di cui avevo avvertito una settimana fa sta iniziando a colpirci". In Scozia però la situazione è meno grave che a Londra: ci sono 522 persone in ospedale, 10 in meno rispetto a ieri, e nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 7 decessi per complicanze. La Sturgeon ha comunque invitato a vaccinarsi: i casi raddoppiano ogni 2-3 giorni.

Vaccinati o non, la Danimarca chiude di cinema, teatri e sale concerti davanti all'impressionante cifra di contagi: ieri quasi 10.000 in 24 ore. Lo ha annunciato la premier danese, Mette Frederiksen.

Inasprimento delle misure anti Covid anche in Svizzera: da lunedì entreranno in vigore limiti all'accesso ai luoghi pubblici per i non vaccinati, e ritorno allo smart working. Il Consiglio federale elvetico ha emesse un comunicato: "Solo le persone vaccinate o guarite potranno accedere all'interno di ristoranti, spazi culturali e strutture sportive e ricreative". Limiti anche nelle riunioni private durante le feste: al massimo dieci persone, compresi i bambini. La decisione arriva a seguito dell'aumento dei contagi con oltre 11mila casi registrati ieri, e la mincaccia Omicron.

Via libera in Francia del Comitato consultivo nazionale di etica (Ccne) all'apertura delle vaccinazioni contro il Covid per la fascia d'età 5-11 anni. Ma ha anche insistito sulla necessità di lasciare la scelta ai genitori. Esclusa l'ipotesi di un pass sanitario per i più piccoli.

Le autorità di Madrid hanno annunciato alcune misure: in Andalusia sarà obbligatorio presentare un green pass per poter accedere a bar, restauranti o locali, mentre in Catalogna torna la quarantena di 10 giorni per contatti stretti. La Spagna tyorna a vivere un'impennata di nuovi casi. Una delle situazioni peggiori è nei Paesi Baschi con l'incidenza peggiore nel Paese, tanto da spingere le autorità basche a chiedere ai cittadini di limitare le riunioni familiari nelle feste. Anche Madrid e tutta la regione preoccupa, il governatore, Isabel Díaz Ayuso, è arrivata a pronosticare "nuovi contagi" nelle prossime settimane, e ha chiesto ai madrileni di "fare molta attenzione" quando ci si riunisce "in casa e in posti chiusi". In Spagna il green pass valido è richiesto nella maggior parte delle regioni, ma non a Madrid.

Anche Israele nelle ultime 24 ore ha visto crescere i contagi 838. Un dato da non sottovalutare, visto che è il più alto degli ultimi due mesi, ha sottolineato il ministero della Sanità israeliano. L'aumento di positivi rispetto al giorno precedente è stato di 181 in più, e si teme che i numeri continuino ad aumentare con la diffusione della variante Omicron. A Gerusalemme ieri è stata chiusa una scuola femminile con 62 contagi. Allo stesso modo è in quarantena il personale di sicurezza della Knesset. Non è ancora legge la proposta di chiedere il Green Pass per poter accedere ai centri commerciali israeliani dopo le proteste degli imprenditori.

Le autorità di Ottawa, alle prese con la variante Omicron, hanno chiesto ai canadesi di evitare tutti i viaggi internazionali che non siano fondamentali. Grave la situazione in Ontario, la più popolosa provincia canadese, ha posto il limite del 50% dei spettatori ai grandi eventi, anche sportivi come le partite della Nba. Anche Justin Trudeau ha chiesto ai suoi concittadini di non avventurarsi in viaggi all'estero, ricordando che poi chi entra, e rientra, nel Paese dovrà effettuare un test comunque.

La Corea del Sud ha contato 7.000 nuovi casi per il terzo girono consecutivo, e 73 decessi. I casi di variante Omicron sono 151. Numeri che da domani fanno scattare nuove restrizioni contro il Covid, fino al 2 gennaio. Stop alle riunioni in casa di più di 4 persone, oltre ai conviventi, e la chiusura alle 21 per bar e ristoranti. Nel Paese l'81,7% della popolazione, circa 52 milioni di persone, ha concluso il ciclo vaccinale primario e il 19,5% ha ricevuto anche la terza dose.

Il Paese che ha segnalato la variante Omicron al resto del mondo vede i contagi salire in maniera decisa, ma non registra un aumento nei decessi, con un numero di morti inferiore alle altre ondate. Michelle Groome dell'Istituto nazionale ale delle malattie trasmissibili sottolinea: "Le ospedalizzazioni non stanno aumentando a un tasso così drammatico". Secondo una sua collega, Wassilla Jassat, il numero delle persone trattate con l'ossigeno è "più basso di quello delle precedenti ondate". Secondo il ministro della Salute, Joe Phaala, questi dati non significano che si tratta di una variante meno virulenta, ma piuttosto che i vaccini stanno funzionando e rendono la malattia grave: "Probabilmente questo si deve alla significativa copertura del vaccino". Il Sudafrica con oltre tre milioni di contagi è il Paese africano più colpito.

Ieri la Russia contava 28.486 nuovi casi, di cui 25 Omicron. Il presidente Vladimir Putin ritiene che il vaccino Sputnik V, realizzato nei laboratori russi, sia efficace contro la variante del coronavirus. Per il presidente russo Mosca è pronta a condividere con altri Paesi il vaccino "Sputnik Light" come dose di richiamo. A sottolineare i vantaggi del siero nazionale è intervenuto anche il fondo sovrano Russian Direct Investment Fund (Rdif) sostenendo che lo Sputnik V fornisce un alto livello di protezione contro malattie gravi e il ricovero in ospedale di fronte al ceppo Omicron.

Oltre 617.500 persone sono morte per coronavirus, mentre 141 milioni di cittadini sono stati vaccinati con due dosi, sono i numeri del Brasile, secondo al mondo per numero di vittime dopo gli Stati Uniti. La media verdeoro è impressionante: 145 morti al giorno nell'ultima settimana, con 3.805 casi nelle ultime ore. Il totale è altissimo: 22.203.136 positivi da inizio pandemia. Alto anche il dato sui vaccinati però: 141.08 milioni di persone hanno ricevuto le due dosi dei vaccini Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac, o la singola dose di Janssen, cioè il 66,1% della popolazione (160,5 milioni almeno una dose, pari al 75,2%).

Il ministero della Salute giapponese ha aggiornato a 190 i nuovi casi di coronavirus. I decessi sono stati solo due, con 27 pazienti in gravi condizioni. Il record di infezioni è stato segnalato nella prefettura di Kanagawa, nel Giappone centrale: 36 casi. Mentre Tokyo ne ha 30 di nuovi contagi.

