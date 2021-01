Roma, 5 gennaio 2021 - La pandemia da Coronavirus galoppa inesorabile in tutto il mondo. Drammatica la situazione in California, con un nuovo record di contagi e gli ospedali vicini al collasso. Ma anche in Europa non va meglio, e molti Paesi decidono misure restrittive. Il premier britannico Boris Johnson a causa dell'emergenza Covid e del conseguente lockdown ha cancellato il suo previsto viaggio in India, la Germania inasprisce il lockdown vietando gli spostamenti.

In tutto ciò i medici del Sudafrica - con oltre 30mila morti e obitori insufficienti - avanzano un dubbio: la variante sudafricana del virus potrebbe resistere ai vaccini. Sempre in tema di vaccini, l'Agenzia europea del farmaco ha rinviato la decisione sull'autorizzazione del vaccino Moderna dopo aver anticipato a ieri la riunione per l'esame di quello che sarebbe il secondo vaccino europeo. Al contrario Israele ha dato il via libera al vaccino Moderna.

Italia: bollettino coronavirus del 5 gennaio

Covid, Johnson annuncia il lockdown in Gran Bretagna: "Restate a casa. Scuole chiuse"

Le polemiche sui vaccini

Il mondo è alle prese con la campagna vaccinale contro la pandemia di coronavirus e ogni Paese fa davvero caso a sé. Oltre due terzi dei 15 milioni di vaccini contro il coronavirus rimasti inutilizzati fanno scattare la polemica negli Usa (con Biden accusa Trump: "Pessimo inizio"). Avvio lento anche in uno dei Paesi più scettici al mondo: la Francia (poco più di 500 vaccinati), mentre la Gran Bretagna diventa il primo Paese a utilizzare nei fatti il vaccino sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford, intensificando la sua campagna di inoculazione a livello nazionale tra i tassi di infezione in aumento attribuiti alla nuova variante.

Nella maggioranza dei Paesi è tutta una corsa. Persino in Iran dove il capo della banca centrale ha annunciato di voler utilizzare i fondi vincolati in una banca sudcoreana per acquistare vaccini contro il coronavirus attraverso l'iniziativa globale Covax, sostenuta dall'Organizzazione mondiale della sanità.

California: nuovo record

Drammatica la situazione in California, che raggiunge un nuovo record di contagi: oltre 74mila nuovi casi ieri, un bilancio dell'11% più alto del precedente record giornaliero di 66.726 casi raggiunto il 28 dicembre in questo stato di 39,5 milioni di abitanti. I nuovi decessi sono 379, il sesto bilancio più alto dall'inizio dell'epidemia.

"Il peggio deve ancora avvenire", avverte Christina Ghaly, responsabile della sanità della contea, raccontando di ospedali così pieni che i malati rimangono nelle ambulanze e i corridoi, o vengono sistemati nelle chiese e le palestre degli ospedali. "La richiesta di ossigeno è così grande - racconta - che alcuni ospedali hanno problemi nel mantenere la pressione adeguata per pompare ossigeno nei polmoni dei pazienti". "E' sempre più difficile curare chi arriva in ospedale con ferite da arma da fuoco, attacchi di cuore, infarti o ferite per incidenti stradali", aggiunge il supervisore della contea, Hilda Solis, parlando di personale medico "fisicamente e mentalmente esausto".

Il bilancio degli Stati Uniti

Negli Stati Uniti altre 180.477 persone sono risultate positive al Covid-19, portando così a 20.817.140 il totale dei casi dall'inizio della pandemia. Stando all'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, nelle ultime 24 ore sono morte altre 1.903 persone, per complessivi 353.483 decessi. E continua ad aumentare il numero dei ricoveri, pari ieri in tutto il paese a 128.210.

Una nota positiva: lo storico anchor televisivo americano Larry King, 87 anni, è uscito dalla terapia intensiva dove è stato ricoverato per oltre una settimana per complicazioni legate al coronavirus.

Merkel-Putin: accordo sui vaccini

Vladimir Putin e Angela Merkel hanno parlato al telefono di una possibile cooperazione fra Russia e Germania nella produzione di vaccini contro il covid, ha reso noto il Cremlino. Saranno ora i ministri della Sanità dei due Paesi a proseguire i contatti su questo argomento, insieme alle agenzie governative interessate. Un portavoce del governo tedesco si è limitato a confermare che Putin e Merkel hanno parlato delle modalità per contrastare la pandemia.

Lockdown nazionale in Gran Bretagna

La Gran Bretagna ha di fronte alcune altre "settimane molto difficili" sul fronte dell'emergenza Covid, ma scommette sui vaccini per uscirne, dice il ministro Michael Gove, numero tre del governo, dopo l'annuncio del premier Johnson di un terzo lockdown generale. "Più il programma delle vaccinazioni sarà efficace, più sarà facile abolire le restrizioni a marzo", ha aggiunto. L'obiettivo è arrivare a somministrare il primo vaccino entro metà febbraio a oltre 13 milioni di persone. Londra ha stanziato altri 4,6 miliardi di sterline a sostegno dei settori destinati a essere colpiti dal terzo lockdown. Il premier Boris Johnson cancella il suo viaggio in India: "Alla luce del lockdown nazionale annunciato ieri sera e della velocità con cui si sta diffondendo la nuova variante del coronavirus, il primo ministro ha affermato che era importante per lui rimanere nel Regno Unito in modo da potersi concentrare sulla risposta interna al virus", ha spiegato un portavoce.

La variante sudafricana e i vaccini

Gli scienziati sudafricani ritengono che esista il "ragionevole timore" che la variante di coronavirus che imperversa nel Paese possa rivelarsi resistente ia vaccini che vengono inoculati in questi giorni in Europa e America e avvertono che una campagna vaccinale globale è ora "ancora più cruciale". "E' una preoccupazione teorica. Un timore ragionevole... che la variante sudafricana possa essere più reistente" ha detto alla Bbc il professor Shabir Madhi, che ha condotto gli studi clinici sul vaccino Oxford-AstraZeneca in Sudafrica.

Madhi ha aggiunto che la risposta definitiva arriverà nel giro di qualche settimana, dato che gli studi sono già in corso. Il timore nasce dal fatto che il coronavirus nel Paese ha mutato in misura molto maggiore rispetto alla variante inglese che ha convinto il governo di Londra a imporre un nuovo lockdown di sette settimane. Un numero maggiore di mutazioni potrebbe significare che ora il virus potrebbe sfuggire agli attacchi degli anticorpi.

Madhi ha detto che è "improbabile" che la mutazione sudafricana renda inutili vaccini, ma potrebbe "indebolirne l'impatto". Comunque, secondo l'esperta di vaccini della Wits University, Helen Rees "fortunatamente, se servisse un nuovo vaccino per colpire le nuove varianti, alcune tecnologie vaccinali in via di sviluppo consentono di produrlo in un tempo relativamente breve".

Lockdown alla danese

Il governo danese ha annunciato un tetto massimo di cinque persone che si possono incontrare, esortando tutti a rinunciare a incontri privati, lavorare il più possibile da casa e mantenere una distanza interpersonale di due metri. "Siamo stati colpiti da un nuovo e preoccupante sviluppo della pandemia, la mutazione britannica del coronavirus che è particolarmente contagiosa", ha detto la premier Mette Frideriksen, annunciando le nuove misure che si aggiungono al lockdown in vigore da dicembre.

Finora il tetto massimo per gli incontri era di dieci persone. Il lockdown attualmente in vigore prevede l'apertura dei soli negozi essenziali, mentre bar e ristoranti possono offrire solo servizi d'asporto. Teatri, cinema, palestre, piscine e zoo sono chiusi. Nel paese, che conta 5,8 milioni di abitanti, vi sono stati finora 173.000 contagi e 1.420 morti.