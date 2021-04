Roma, 20 aprile 2021 - Il Covid continua a correre nel mondo, ma in alcuni paesi i contagi sono in calo. Nuovo record di decessi in India che per il sesto giorno consecutivo supera i 200mila contagi giornalieri. Il Brasile supera gli Usa per numero di morti da inizio pandemia (+ 375.049). La situazione migliora in Francia e in Germania dopo il boom di nuovi infetti dei giorni scorsi. In Spagna si studiano restrizioni sul divieto di fumo all’aperto.

La situazione nel mondo

Continua la crisi in India, che vede un aumento dei contagiati di 1,59 milioni solo nell’ultima settimana. Superato il Brasile, in seconda posizione dopo gli Usa, nella classifica dei paesi più colpiti dal Covid. Nella giornata di oggi c’è stato un lieve calo dei nuovi infetti (+259.170), ma preoccupa il nuovo record di decessi (+1761). Gli ospedali sono al collasso e scarseggiano i posti in terapia intensiva per cui il governo ha imposto il confinamento alla capitale New Delhi fino alla settimana prossima. In contrasto al virus le autorità hanno annunciato che dal 1 maggio la campagna vaccinale sarà estesa a tutta la popolazione maggiorenne, ma in molti stati mancano le dosi.

Gli Usa comunicano un “significativo aumento” nel numero dei paesi in cui è meglio non viaggiare in quanto considerati ad alto rischio per il Covid. Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato che intende sconsigliare i viaggi nell’80% dei paesi del mondo con un incremento di oltre 130 paesi. I diplomatici americani esortano i cittadini a rinviare, quando possibile i viaggi all’estero.

Il paese sudamericano conta 30.624 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. I decessi sono 1347. Questi i dati riportati dal ministero della Salute. Contagi in calo, ma i morti non diminuiscono. Intanto nonostante la promessa del il ministro della Salute Queiroga di vaccinare un milione di persone al giorno, le inoculazioni procedono a rilento. Appena 155.701 persone immunizzate nella giornata di domenica 18 aprile.

In seguito all’ammissione di Pechino in relazione alla bassa efficacia dei vaccini prodotti nel Paese, l’agenzia Xinhua rende noto che la Cina autorizzerà a breve l’impiego del primo vaccino contro il Covid prodotto all’estero. Si tratterebbe del vaccino Pzifer-BioNTech. Dopo il via libera, atteso entro il mese di luglio, l’azienda tedesca consegnerà 100 milioni di dosi alla Cina nel 2021.

Nelle ultime 24 ore in Germania si sono registrati 9.609 nuovi contagi con un tasso di incidenza di 162,4 casi ogni 100mila abitanti. Nuovi infetti in calo rispetto agli scorsi giorni, ma aumento dei decessi (+297) Il numero totale dei contagi sale così a 3.163.308 e quello dei morti a 80.303.

“I casi quotidiani sono diminuiti: eravamo saliti a 40.000, oggi siamo intorno ad una media di 22.000 casi al giorno, ma questa diminuzione resta fragile”. Così il ministro della Salute francese Olivier Veran commenta l’evoluzione della situazione pandemica nel paese transalpino. Al momento nessuna revoca delle restrizioni fino a metà maggio. “Siamo sempre ad un livello molto elevato dell'epidemia e la discesa non è ancora sufficientemente rapida e netta. Dobbiamo proseguire gli sforzi»

Si diffonde sempre di più nello stato iberico la volontà di introdurre il divieto di fumo all’aperto. La nuvola di fumo della sigaretta, anche elettronica, potrebbe essere un vettore del virus tra persone a una distanza inferiore agli 8 metri. Alcune comunità autonome stanno quindi lavorando a restrizioni in questo senso. Si è espresso anche Bassetti che ha sottolineato “Vietare di fumare all'aria aperta è eccessivo, stiamo attenti altrimenti qui si va sempre più verso divieti quando dovremmo andare in una altra direzione”.