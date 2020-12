Roma, 4 dicembre 2020 - "Americani, indossate la mascherina per i prossimi 100 giorni". E' l'invito del presidente eletto degli Usa, Joe Biden. Nell'intervista alla Cnn rilasciata insieme alla sua vice Kamala Harris, Biden ha sottolineato l'importanza della mascherina come strumento per contenere e combattere la pandemia da Covid: "Indossare la mascherina per cento giorni, non per sempre - ha detto Biden parlando dei suoi obiettivi una volta iniziata la sua presidenza degli Stati Uniti d'America -. Cento giorni. E penso assisteremo a una riduzione significativa dei contagi" da coronavirus.

Il presidente eletto ha confermato di aver chiesto ad Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, di "restare nello stesso ruolo che ha avuto con i precedenti presidenti". "Gli ho chiesto di essere capo consulente medico anche per me e di far parte del Covid team", ha affermato Biden che ha anche detto che sarà "felice" di farsi somministrare in pubblico il vaccino anti-Covid. Anche Kamala Harris ha assicurato che farà il vaccino, dopo la discesa in campo dei tre ex presidenti americani Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton per sostenere la campagna di vaccinazione.

Francia, coprifuoco e vaccini

In Francia stop al confinamento il 15 dicembre "se raggiungiamo gli obiettivi fissati dal presidente" Emmanuel Macron. Lo ha ricordato il portavoce del governo, Gabriel Attal. Macron ha indicato alcuni parametri che dovranno essere rispettati per uscire dal confinamento, in particolare i nuovi casi giornalieri di Covid dovranno essere meno di 5mila ed i ricoveri totali in terapia intensiva intorno a 2.500-3.000.

Il governo francese intanto ha annunciato quando inizieranno le prime due fasi di vaccinazione. La prima, che riguarderà le case di riposo paraospedaliere ed il personale, dovrebbe iniziare tra fine anno e l'inizio del 2021. La seconda fase comincerà nel mese di febbraio e interesserà gli over 65 ed i pazienti affetti da comorbilità. In primavera prenderà il via la campagna di vaccinazione per il resto della popolazione.

Germania, 23mila nuovi casi

La Germania ha fatto registrare 23.449 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore, con 432 decessi. Secondo i dati del Robert Koch Institute il bilancio complessivo dell'epidemia è di 1.130.238 contagi, con 18.034 vittime.

Russia

Resta alto il tasso di contagi in Russia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 27.403 nuovi casi, 6.868 solo a Mosca. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, aggiornando a 2.402.949 il totale dei contagiati dallo scoppio della pandemia. Le autorità sanitarie russe hanno anche confermato che 569 persone hanno perso la vita nell'ultima giornata dopo aver contratto il coronavirus, portando così a 42.176 il totale dei decessi.