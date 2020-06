Roma, 24 giugno 2020 - Non si arresta la marcia del Coronavirus nel mondo. E se in Europa il Covid pare sotto controllo, anche se preoccupano alcuni focolai, vedi Germania, dall'altra parte dell'oceano la situazione resta drammatica.

Usa

Negli Stati uniti si contano altri 800 morti per il Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche altri 32mila casi di contagio, secondo i dati della Johns Hopkins, per un totale di 2.342.739 di contagiati. A preoccupare è l'aumento dei casi negli stati dell'ovest e del sud. In Texas, sono stati individuati 5mila casi, una situazione allarmante che ha spinto il governatore Greg Abbott, repubblicano, a invitato tutti i cittadini a stare a casa: "Non c'è alcuna ragione in questa fase a uscire di casa senza necessità reale".

America Latina

Superata la soglia dei 100mila morti in America Latina e nei Caraibi, più della metà delle quali in Brasile, secondo dati forniti dall'AFP. Il Brasile, il secondo paese con più morti dopo gli Stati Uniti, ha 1.145.906 di casi confermati, mentre il Messico ne ha registrati 191.410 casi. La pandemia continua a progredire nella regione, spingendo i paesi a rafforzare le loro misure di prevenzione. La Colombia ha deciso martedì di prorogare fino al 15 luglio il lockdown in vigore dalla fine di marzo.

Tokyo

Tokyo registrerà "un numero abbastanza alto" di nuovi casi di Coronavirus dopo che è stato scoperto un nuovo cluster di infezioni in un ufficio della capitale. I nuovi casi di contagio, secondo quanto riferito dal governo metropolitano, sarebbero 55, il dato più alto dal 5 maggio. Lo ha annunciato il governatore Yuriko Koike: "I cluster nei luoghi di lavoro sono diventati un grande problema". Nella città sono stati registrati altri 10 casi nella zona di Shinjuku, nota per la sua vita notturna.

Cina

Dodici nuovi casi di contagio da Covid-19 in Cina, nove di trasmissione locale e tre "importati", sette dei quali a Pechino e due nella vicina provincia di Hebei. Qui, riferiscono le autorità sanitarie locali, si tratta di casi legati al nuovo focolaio di infezione scoperto nei giorni scorsi nella capitale. Due dei tre casi "importati" vengono segnalati a Shanghai e l'altro nella provincia di Shaanxi. I dati ufficiali del gigante asiatico parlano di 83.430 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Libia

La Libia registra nelle ultime 24 ore altri 44 nuovi contagi, che portano a 639 il totale dei casi confermati nel Paese. Severe misure di lockdown restano in vigore in molte città, in particolare del Sud del Paese, per tentare di limitare la diffusione del virus.

India

L'India ha registrato altri 15.968 casi di Covid-19, il dato giornaliero più alto dall'inizio della pandemia.

Le altre news

L'Australia registra oggi il primo decesso da Coronavirus da più di un mese, mentre le Maldive riaprono le frontiere ai turisti dal 15 giugno.