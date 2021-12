Mosca, 27 dicembre 2021 - Dati Covid in chiaroscuro al di fuori dei confini nazionali. Se da un lato in Germania i contagi calano, fuori dall'Europa, come ad esempio in Australia, si registrano nuovi record di casi e morti.

Germania

Continua a essere in calo rispetto agli ultimi giorni il dato sui contagi Covid nella Germania dove è in vigore il lockdown dei non vaccinati, in parte per il minor numero di test effettuati nel fine settimana. I dati riportati dall'Istituto Robert Koch segnalano 13.908 contagi accertati nelle ultime 24 ore e altri 69 decessi, che portano il bollettino a 7.005.289 casi con 110.433 vittime e circa 6.156.500 le persone guarite dopo aver contratto il Covid-19. L'incidenza per 100.000 abitanti su sette giorni è di 222,7 casi, in calo rispetto ai giorni scorsi. I casi attivi sono circa 738.400.

Russia

Confermati in Russia nelle ultime 24 ore 23.210 nuovi casi di covid e 937 decessi, il numero più basso di letalità dall'8 ottobre. Il giorno precedente le vittime del Covid erano state 968. In tutto, 305.155 pazienti sono morti in Russia a causa dell'infezione: si tratta ormai del quarto bilancio più grave al mondo alle spalle di quelli di Usa, Brasile e India. Il numero delle vittime russe ha infatti superato negli scorsi giorni quello dichiarato dal Messico, pari a 298.759 casi mortali.

Australia

L'Australia ha registrato un record di oltre 10mila casi nelle ultime 24 ore: è la prima volta che quota 10mila viene superata dall'inizio della pandemia: lo riporta il Guardian, che cita la Australian Associated Press. Hanno contribuito al nuovo record l'elevato numero di contagi negli Stati di Nuovo Galles del Sud (6.324), Victoria (1.999) e Australia del Sud (842). Intanto, il laboratorio di patologia di St Vincent a Sydney è di nuovo oggi sotto i riflettori dei media per avere inviato a quasi 1.000 persone risultati sbagliati dei test anti Covid: un totale di 995 persone hanno ricevuto test 'negativi', ma in realtà l'esito dei tamponi deve ancora essere determinato. Già ieri il laboratorio aveva comunicato a 400 persone risultati negativi quando in realtà erano tutti positivi.