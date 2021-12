Londra, 12 dicembre 2021 - Omicron spaventa il Regno Unito, già messo a dura prova dall'epidemia di Covid Delta. Di fronte all'impennata di nuovi casi legati alla nuova variante del Sars-Cov2, il governo ha deciso di innalzare l'allerta dal livello 3 al livello 4. Vuol dire che si prevede un ulteriore scatto nella diffusione dell'infezione e che questo può compromettere la capacità degli ospedali di rispondere alla pressione pandemica: se il livello fosse 5 (il massimo) "significherebbe che il servizio sanitario rischia di essere sopraffatto", spiega l'agenzia Reuters. Stasera alle 20 (21 ora italiana), è atteso il discorso del premier Johnson che in tv farà il punto della situazione e motiverà la decisione.

Omicron, i dati di oggi

Nelle ultime 24 il numero di contagi Omicron è raddoppiato: sono 1.239, a fronte dei 633 registrati ieri, per un totale di 3.137. L'Inghilterra è lo stato più colpito dalla nuova variante con 2953 casi, seguita dalla Scozia (159), e dal Galles (15). In Irlanda del Nord ci sono in totale 10 contagiati. Si prevede che Omicron diventerà il ceppo dominante nel Regno Unito entro la metà di dicembre.

Test giornalieri per i vaccinati

Per far fronte all'aumento dei casi il governo punta sui test. Da martedì 14 dicembre, i britannici completamente vaccinati e identificati come contatto COVID-19, che sia Omicron o meno, dovranno sottoporsi a un test rapido (NHS rapid lateral flow test) ogni giorno per 7 giorni. Una politica sanitaria che mira a rintracciare subito possibili asintomatici e interrompere le catene di tramsissione. "I test giornalieri ci aiuteranno anche a capire come e dove si sta diffondendo il virus". Il Dipartimento della Salute invita i cittadini a procurarsi una scatola di sette test gratuiti nelle farmacie, nelle scuole o ordinandola online, e segnalare i risultati. Il test quotidiani sostituiscono l'obbligo dell'isolamento nei vaccinati mentre gli adulti non vaccinati dovranno invece, in caso di contatto con contagiati, continuare ad autoisolarsi per 10 giorni.