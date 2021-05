New Delhi, 2 maggio 2021 - La devastante ondata di Covid in India non si arresta: ogni giorno segna un nuovo record in negativo: oggi si tratta del numero delle vittime. E un po' da tutto il mondo arrivano gli aiuti al Paese martoriato - in pochissimi giorni - dalla pandemia. Oggi è partito dall'Italia il team che fornirà un sistema per creare ossigeno.

Record di morti ed elezioni

Oggi si conta il numero più alto di morti di sempre - all'indomani del primato dei nuovi casi con oltre 400mila in un giorno - : 3.689 persone sono morte nelle ultime 24 ore. Mentre sul fronte sanitario la situazione rimane grave, però, la politica sembra concentrata sulle elezioni in quattro stati: Assam, West Bengala, Tamil Nadu e Kerala, oltre che nel territorio di Puducherry. L'esito di questo voto è considerato importante per capire se la politica adottata rispetto al Covid-19 ha intaccato o meno il sostegno per Modi e il suo partito nazionalista indù, il BJP. Il capo del governo è stato criticato per aver consentito che si tenessero manifestazioni elettorali nei voti di marzo e aprile.

Finora l'India ha registrato oltre 19 milioni di casi, il secondo Paese dopo gli Usa. Le vittime sono state oltre 215mila, sebbene non vi sia certezza sul bilancio totale. Secondo esperti, infatti, nel paese si sarebbe fatta poca diagnostica e molta gente sarebbe morta a casa, in particolare nelle aree rurali. Il precedente record di vittime per l'India era stato 3.645, registrato la scorsa settimana.

Partiti gli aiuti italiani

È partito, oggi pomeriggio, dall'aeroporto di Torino Caselle il C-130 messo a disposizione dall'Aeronautica Militare per il team italiano che fornirà supporto al sistema sanitario dell'India. La missione è composta in gran parte da personale della Maxiemergenza 118 della Regione Piemonte; ne fanno parte un medico della Regione Lombardia e una rappresentante del Ministero della Salute.

La missione consentirà di dotare le autorità sanitarie indiane di un sistema per la produzione di ossigeno messo a disposizione dalla Regione Piemonte, in grado di rifornire un intero ospedale, insieme a 20 respiratori polmonari donati dalla Struttura del Commissario straordinario per l'Emergenza coronavirus. La destinazione finale sarà l'ITBP Hospital di Greater Noida, Delhi.

"Portiamo in India un collaudato sistema di autoproduzione di ossigeno 93% PSA (Pressure Swing Adsorption) che produce 61.800 litri di ossigeno all'ora - spiega il responsabile della Maxiemergenza del Piemonte, Mario Raviolo - con la capacità di rifornire in continua 68 pazienti intubati, oppure 17 pazienti in caschi Cpap ad alto flusso, oppure 103 pazienti che necessitino di ossigenoterapia. Lavoreremo - prosegue Raviolo - all'installazione delle apparecchiature e alla formazione degli addetti locali, attraverso un team di dodici professionisti, tra cui tre medici specializzati, due infermieri, un anestesista, un infettivologo, un urgentista e quattro tecnici".

La missione ha una durata prevista di un paio di settimane.