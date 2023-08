Covid, in Gran Bretagna salgono casi e ricoveri. Effetto Barbenheimer: “Rimettere le mascherine”

Roma, 16 agosto 2023 – Torna ad affacciarsi il Covid, non solo in Italia. Una nuova risalita dei casi si sta registrando in Gran Bretagna, dove parallelamente sono in crescita i ricoveri. Dati che generano preoccupazione in tutto il Paese. Colpa della nuova variante ‘EG.5’ ribattezzata ‘Eris’, responsabile di un contagio ogni sette. E c’è qualcuno, nella comunità scientifico-sanitaria, che arriva a chiedere la reintroduzione delle mascherine.

Un tampone per verificare la presenza di Covid

Reintegro delle mascherine e cause

Trisha Greenhalgh, esperta di politiche sanitarie dell'Università di Oxford e componente dell'Independent Sage (Scientific Advisory Group for Emergencies), scrive su Twitter: "i miei vari gruppi di scienziati sono in fermento. Tanti colleghi avvertono che è il momento di tornare ad indossare le mascherine", riporta il 'Daily Mail'. E non è la sola a sostenere il reintegro dei dispositivi di protezione per salvaguardare, soprattutto in vista del prossimo autunno, le persone più fragili. Ma come mai i contagi sono ripartiti così velocemente, per giunta in estate? Gli esperti attribuiscono il boom al mix tra il maltempo e l'effetto 'Barbenheimer', ovvero l'uscita al cinema dei film campioni d'incassi come 'Barbie' e 'Oppenheimer' che avrebbe generato assembramenti al chiuso senza dispositivi di protezione.

L’altra variante

Non ci sarebbe solo ‘Erin’ ma anche un altro ceppo, il ‘BA.6’. I ‘cacciatori di varianti Covid hanno affermato che questa nuova è stata identificata in Danimarca e Israele e ritengono che abbia oltre 30 mutazioni nella sua proteina 'Spike', la parte del virus che si attacca alle cellule umane e provoca un'infezione. Un particolare che potrebbe renderla più pericolosa.

Oms: “Graduale aumento di casi e ricoveri”

Non solo la Gran Bretagna. La tendenza all’insù dei casi Covid è un fenomeno che si riscontra a livello europeo. E l’indiziato numero uno è sempre lo stesso, la “variante d’interesse EG.5”. Lo conferma su Twitter Hans Kluge, direttore dell'Oms Europa, che esorta i paesi europei "a mantenere e rafforzare la sorveglianza genomica su Sars-CoV-2" e "a non smantellare le rete di infrastrutture per la lotta al Covid". Il direttore dell'Oms Europa suggerisce come in questo momento possono essere determinati "i sistemi di allerta precoce, il sistema di sorveglianza e di segnalazione, i richiami del vaccino per i gruppi di popolazione a rischio e una comunicazione chiara sulla salute pubblica".

In Italia pochi tamponi da analizzare

Sulle possibili mutazioni del virus e le varianti presenti in Italia, fa un punto sulla situazione Mauro Pistello, direttore dell'Unità di virologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Società italiana di microbiologia e tra i fondatori della rete di sequenziamento dell'Istituto superiore di sanità. "Il monitoraggio delle varianti si fa, ma è molto ridimensionato – spieg -. E non è colpa dell'Iss (Istituto superiore di sanità) o dei centri che fanno parte della rete italiana di sequenziamento, ma succede perché abbiamo pochissimi campioni Covid a disposizione. Ormai quasi nessuno fa un tampone molecolare nel pubblico, la maggior parte di chi pensa di essere positivo, fa un test in farmacia o si compra il kit per farlo a casa. Gli unici tamponi molecolari che arrivano sono quelli fatti nei pronto soccorso o durante le preospedalizzazioni, ma anche qui le procedure dipendono dai singoli centri e spesso molti non le fanno più - ricorda il virologo - In alcune situazioni per ridurre i costi si è scelto di fare solo l'antigenico".

La flash survey dell'Istituto superiore di sanità sulle varianti pubblicata online a luglio scorso indicava "la prevalenza nazionale di XBB.1.5, pari al 21,2% (24,10% nella precedente indagine, giugno 2023)".