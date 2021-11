Roma, 16 novembre 20121 - Mentre in Italia si torna nel vivo delle zone gialle, come fosse un déjà vù, anche nel resto d'Europa la corsa della quarta ondata di Covid non si ferma. Salgono i numeri sui contagi e cresce la pressione sugli ospedali in molti Paesi. In Alta Austria "abbiamo spazio in terapia intensiva solo perché ci sono pazienti che muoiono", è l'allarme lanciato oggi da Jutta Oberweger, portavoce dell'azienda sanitaria del land austriaco, al quotidiano Der Standard. Nel Paese, dove in un mese il numero dei posti letto occupati nei normali reparti Covid è più che triplicato, da ieri è in corso un lockdown per i non vaccinati.

In Francia il portavoce del governo, Gabriel Attal, ha dichiarato che "nessun confinamento è previsto oggi, né vicino né lontano", sottolineando, però, visto l'aumento dei contagi, che il governo "non esclude nulla in linea di principio". Ma l'emergenza Coronavirus non tende a migliorare nemmeno in Germania, dove il tasso di incidenza segna oggi un nuovo picco, mentre si pensa a introdurre misure più rigide contro la risalita della curva epidemica. Tutte situazioni che arrivano come boomerang nel nostro Paese. "Fra le cause dell'impennata dei contagi - ha dichiarato oggi Massimiliano Fredriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, una delle Regioni che rischia la zona gialla - c'è sicuramente un'influenza dei paesi limitrofi, come Austria e Slovenia, dove c'è un' alta incidenza".

Le autorità sanitarie tedesche hanno riportato 32.048 nuove infezioni accertate da Coronavirus in 24 ore, per un totale di 5.077.124 contagi da inizio pandemia. Esattamente una settimana fa il valore era di 21.832 nuove infezioni. Il Robert Koch Institut ha stabilito che l'incidenza nazionale su sette giorni ha fatto registrare un nuovo picco, ed è ora a 312,4. Lunedì della scorsa settimana il valore aveva superato la soglia dei 200, il livello più alto dall'inizio della pandemia. Da allora, ogni giorno sono stati registrati nuovi massimi. Ieri il numero di nuovi contagi denunciati per 100.000 abitanti su una settimana era 303, una settimana fa era 213,7, contro il 70,8 del mese precedente.

Preoccupa l'andamento della pandemia in Alta Austria con un'incidenza settimanale di 1.422 e a Salisburgo dove vola addirittura a 1.519. In Alta Austria negli ultimi quattro giorni sono deceduti 59 pazienti. "Abbiamo spazio in terapia intensiva solo perché ci sono pazienti che muoiono", ha detto al quotidiano Der Standard Jutta Oberweger, portavoce dell'Azienda sanitaria del land austriaco. Attualmente i decessi giornalieri sono nettamente superiori a quelli delle prime ondate. Dei 93 pazienti in terapia intensiva 80 non sono vaccinati. In un mese il numero dei letti occupati nei normali reparti Covid è più che triplicato da 150 a 513. Anche nel land Salisburgo gli ospedali sono sotto pressione. Per questo motivo è stato nominato un gruppo triage, composto da cinque medici e un giurista.

Situazione epidemiologica sempre molto critica in Slovenia, dove nelle ultime 24 ore sono stati confermati 3.763 nuovi contagi da Coronavirus su 7.643 tamponi molecolari effettuati, con un tasso di positività del 49,2%, quasi la metà del totale dei test. Il numero dei casi attualmente attivi sale a 45.434. Secondo i dati resi noti dall'Istituto nazionale per la salute pubblica (NIJZ), ci sono oltre mille pazienti in cura negli ospedali (1008), dei quali 229 in terapia intensiva, numeri mai raggiunti prima dall'inizio della pandemia.

La media mobile su sette giorni del numero di casi confermati è 3.284, ovvero 60 in più rispetto al giorno precedente, mentre la media mobile su quattordici giorni del numero di contagi confermati per 100.000 abitanti è di 2.154, 124 in più rispetto al giorno prima. La costante crescita dei contagi aumenta inevitabilmente la pressione sulle strutture ospedaliere. Lunedì il Policlinico universitario di Lubiana (UKC) ha aperto un reparto aggiuntivo per malati Covid, mentre il personale medico-sanitario è stato dirottato sulla cura dei pazienti positivi a spese dei programmi di cura ordinari. Per far fronte alla carenza di personale medico qualificato per gestire questa ondata di ricoveri, studenti di infermieristica e medicina, volontari della Croce Rossa e squadre mediche delle Forze armate slovene sono già operative sia nei centri clinici universitari di Lubiana e Maribor, che negli ospedali di Celje e Novo Mesto.

Contagi Covid in calo in Russia per la prima volta da settimane. Il numero di nuovi casi registrato nelle ultime 24 ore è stato di 36.818, l'incremento più basso dallo scorso 27 ottobre. Il numero di decessi rimane molto alto a 1.240 (ieri c'erano stati 1.211 morti). L'incidenza dei contagi registrata la scorsa settimana ha per la prima volta in 2 mesi segnalato una inversione dell'epidemia e un calo rispetto alla settimana precedente, ha reso noto ieri la direttrice dell'Agenzia per il controllo della protezione dei diritti dei consumatori e della salute, Anna Popova.