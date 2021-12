Roma, 25 dicembre 2021 - Sono oltre 4mila i voli cancellati nel mondo tra la Vigilia e il giorno di Natale a causa della pandemia, in particolare per la rapida diffusione della variante Omicron, provocando disagi a decine di migliaia di passeggeri. Secondo il sito specializzato Flightaware, più di un quarto di queste cancellazioni riguarda gli Stati Uniti, tra collegamenti interni e internazionali, con diverse compagnie che hanno dovuto fare i conti con l'isolamento in quarantena di personale di bordo o delle operazioni di terra. Le più interessate sono Delta, United Airlines e American Airlines. Particolarmente colpita dai disagi anche l'Australia, con oltre 100 collegamenti saltati con Sydney e Melbourne.

Intanto, 'corre' a ritmi mai visti prima la variante Omicron in Francia. Per la prima volta dall'inizio della pandemia, infatti la Francia ha registrato piu' di 100.000 casi di Covid in un giorno. Sono 104.611 le infezioni segnalate nelle ultime 24 ore e 84 i decessi legati alla malattia. Il presidente, Emmanuel Macron, ha deciso che presiederà un nuovo Consiglio di Difesa. L'aumento senza precedenti di casi di Covid-19 negli ultimi giorni aveva già portato l'esecutivo ad accelerare sulle contromisure per evitare che il Paese venga sommerso dalla quinta ondata.

Ma non migliora la situazione nemmeno in Gran Bretagna. A Londra in una settimana, è raddoppiato il numero di persone positive al Coronavirus che sono state ricoverate in ospedale. Secondo i dati diffusi dal Servizio sanitario nazionale, l'Nhs, sono stati 396 i pazienti ricoverati questo mercoledì, ovvero il 92% in più rispetto al mercoledì della settimana precedente. Inoltre, è il numero giornaliero di ricoveri più alto dal primo febbraio. In tutta l'Inghliterra, invece, mercoledì sono state ricoverate 1.246 persone, il 55% in più rispetto a mercoledì della settimana scorsa. Anche in questo caso si tratta del numero più alto da febbraio, precisamente dal 16 febbraio.

E la variante Omicron è diventata dominante anche in Portogallo. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, che hanno registrato nelle ultime 24 ore 12.943 casi, il picco dal 29 gennaio scorso, e 11 vittime. Il numero di contagiati con il nuovo ceppo al 22 dicembre è "stimato al 61,5%" del totale, secondo quanto rende noto la Direzione generale della Salute, precisando comunque che i dati su decessi e ricoveri in terapia intensiva rimangono "stabili". Il Portogallo, che è tra i Paesi con il maggior tasso di copertura vaccinale al mondo, ha imposto nelle ultime settimane diverse restrizioni per contrastare la nuova ondata di contagi, tra cui l'obbligo di smart working, il prolungamento delle vacanze scolastiche di Natale e la chiusura di bar e discoteche.

Infine l' Irlanda ha registrato il più alto numero di nuovi contagi da Covid-19 su base giornaliera da inizio pandemia: 13.765 nelle ultime 24 ore. Si stima che circa l'83% dei casi sia legato proprio alla variante Omicron.