Roma, 29 ottobre 2020 - Nuovo record di contagi giornalieri da Coronavirus in Germania: oltre 16 mila nuovi contagi in 24 ore segnala il Robert Koch Institut, mentre il numero delle vittime sono aumentate di 89 morti. La seconda ondata di Covid-19 in Europa sta costringendo i governi dei Paesi più colpiti a tornare ai lockdown. La prima a è stata la Germania, seguita dalla Francia, che ieri registrava 36.437 nuovi contagi. Macron in diretta tv ha annunciato ai francesi il quarantena nazionale, che "andrà avanti fino al 1 dicembre. Restate a casa e rispettate le regole". Oggi nuovo record di contagi da Coronavirus anche nel mondo: oltre 500mila casi in 24 ore. Primi per positivi e vittime sono gli Stati Uniti, che contano oltre 8 milioni di casi registrati dall'inizio dell'epidemia. Quota 8 milioni è stata superata anche dall'India. Mentre il Messico conta oltre 900mila casi e oltre 90mila morti, ma i sanitari locali sostengono che al conteggio dei decessi manchino almeno 50mila vittime legate al covid, non inclusi nella lista per mancanza dei tamponi.

Germania

La Germania ha registrato un nuovo record di contagi giornalieri: 16.774, che porta il totale dall'inizio dell'epidemia a 481.013. I decessi in un giorno sono 89, con complessivi 10.272. Il precedente primato in 24 ore risale a ieri, con 14.964 casi e 27 morti. Dati che hanno convinto la cancelliera Angela Merkel ad annunciare nuove misure di lockdown a partire dal 2 novembre per 4 settimane. In Germania resteranno chiusi bar, ristoranti, cinema, teatri, sale di concerto, saloni di bellezza, palestre, piscine. Ai tedeschi viene raccomandato di evitare ogni sposamento non urgente o necessario, limitazioni ai contatti privati.

La Merkel, illustrando le nuove misure restrittive al Bundestag ha detto: "Questa pandemia rappresenta una sfida per il nostro sistema democratico". La cancelliera ha spiegtato: "La libertà proprio adesso è responsabilità: per se stesso, per la propria famiglia, per le altre persone". La Merkel ha continuato: "La pandemia ci rende chiaro che siamo parti di un insieme. Se ci atteniamo alle regole aiutiamo tutto il Paese. Ci sono richieste rinunce, ma lo dobbiamo fare perchè la situazione rispetto all'estate è diventata decisamente più acuta". E ha concluso: "Siamo all'inizio della stagione fredda. Questa situazione ci riguarda tutti, senza esclusioni".

Francia

Secondo il ministro della Salute Olivier Veran in Francia il numero dei portatori del nuovo coronavirus può essere stimato in "un milione". Il ministro lo ha detto a Franceinfo. "Abbiamo cercato con tutti i mezzi di evitare il confinamento" e "il coprifuoco ha contribuito a rallentare la diffusione del virus", ma "è un'ondata europea che si sta abbattendo". Veran ha difeso le decisioni del presidente Emmanuel Macron. "Lo Stato è il garante della sicurezza sanitaria del popolo francese e si assume le proprie responsabilità".

Belgio

Il Belgio registra un nuovo triste primato: 5.924 pazienti ricoverati negli ospedali. Il precedente picco era stato registrato il 9 aprile scorso (5.759 ricoverati). In terapia intensiva 993 persone, un livello vicino al massimo di 1.235, raggiunto durante la prima ondata. Preoccupano i decessi che per il secondo giorno consecutivo hanno superato quota 130: 139 ieri e 132 oggi.

Nel mondo record: oltre 500mila casi in 24 ore

Secondo l'agenzia Afp sono oltre 500mila i nuovi infetti da coronavirus registrati in tutto il mondo. Si tratta di un nuovo record: 516.898 nuovi contagi e 7.723 decessi. Un picco che può essere solo parzialmente spiegato da un aumento dei test, rispetto alla prima ondata di epidemia a marzo e aprile. A oggi l'Europa torna ad essere il nuovo epicentro. Solo negli ultimi sette giorni c'è stata una media di oltre 220 mila nuovi casi, un aumento del 44% rispetto alla settimana precedente. Si avvicina quindi la media giornaliera di 2 mila morti, e molti governi si affrettano a imporre misure per cercare di contenere questa seconda ondata.

Stati Uniti

Gli Stati Uniti restano il paese più flagellato dal Covid-19: registrati 78.981 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Le nuove vittime sono invece 994. Il bilancio complessivo della pandemia negli Usa sale a 8.856.413 casi, e almeno 227.685 vittime correlate al covid.

India

L'India, dopo gli Usa, diventa il secondo Paese a superare la soglia degli 8 milioni di positivi al virus. I nuovi contagi sono 49.881, per un totale da inizo emergenza di 8.040.203 infezioni e 120.527 decessi, aumentati di 517 unità in più da ieri.

Messico

Tragico il bilancio anche in Messico: i decessi hanno superato quota 90mila. Secondo il ministero della Sanità di Città edel Messico nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 495 decessi, per un totale di almeno 90.308 vittime. Secondo la Johns Hopkins University il Messico è al quarto posto della classifica mondiale dei decessi dopo Usa, Brasile e India. Inoltre funzionari sanitari locali sostengono che ai dati ufficiali mancano 50mila persone, decessi non conteggiati per la mancanza di test. I nuovi positivi da ieri sono stati 5.595 nuovi contagi, dato che aggiorna il bilancio complessivo a 906.863 contagi totali.