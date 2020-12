Roma, 10 dicembre 2020 - Il fuoco del Coronavirus non si spegne in tutto il mondo e oggi l'allarme viene dalla Svezia: a Stoccolma il 99% dei letti in terapia intensiva sono occupati da pazienti Covid e non. Secondo quanto ha annunciato il direttore sanitario regionale, Bjorn Eriksson, in una conferenza stampa, riportata dal quotidiano svedese The Local, si tratta della prima volta dall'inizio della pandemia di Coronavirus. Durante la prima ondata, infatti, nella capitale svedese erano stati aumentati i posti in terapia intensiva fino a 160, ma adesso sono quasi al completo. Eriksson ha rivolto un appello a non "assembrarsi nei negozi per lo shopping di Natale, nei locali per un bicchiere dopo il lavoro anche se è quello che vogliamo fare. Le conseguenze sono orribili".

Intanto a Mosca, la città e la regione più colpita dal Coronavirus, davanti all'ufficio del sindaco il Partito Comunista ha distribuito volantini contro la vaccinazione contro il Covid-19 definita una ''rinascita del fascismo'' ed equiparata all'uso di armi di distruzione di massa, secondo quanto riporta il canale di notizie Podyom. In Russia la corsa del virus non si ferma e, nelle ultime 24 ore, sono stati confermati 27.927 nuovi casi di Coronavirus, facendo così salire a 2.569.126 il totale dei contagiati, e 562 decessi, 45.280 in totale.

Anche in Europa la curva non sembra rallentare. All'indomani dell'accorato appello di Angela Merkel al Bundestag, la Germania registra un altro record di casi di contagio da Coronavirus, con 23.679 nuovi positivi, secondo il Robert Koch Institut. Il precedente picco di contagi - 23.648 - era stato registrato il 20 novembre. I nuovi decessi sono stati 440, contro i 590 del giorno prima per un totale di 20.372 morti e 1.242.203 infezioni dall'inizio della pandemia. In Francia, invece, il premier Jean Castex annuncerà alle 18 i provvedimenti di alleggerimento del confinamento in programma per il 15 dicembre. Ma l'allentamento potrebbe risultare meno ampio del previsto: i numeri dei contagi, infatti, non sono scesi al momento al di sotto della soglia di sicurezza di cinquemila al giorno - sono ancora oltre 10mila - di cui aveva parlato il presidente Emmanuel Macron, guardando alla possibilità di riaprire il paese sotto le feste di Natale. Secondo Bfmtv, per evitare una terza ondata e rallentare ulteriormente la diffusione della pandemia, Castex dovrebbe quindi offrire una strategia diversa, che potrebbe prevedere un coprifuoco alle 20 e la proroga della chiusura di cinema e teatri.