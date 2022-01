Londra, 18 gennaio 2022 - Buone notizie sul fronte Covid arrivano dalla Gran Bretagna. "Guardando le cose dal punto di vista del Regno Unito, sembra che ci sia luce in fondo al tunnel", dice David Nabarro, emissario speciale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per il dossier Covid, citato dai media britannici. Si ipotizza nella comunità scientifica internazionale che dopo il picco di Omicron l'Inghilterra possa essere il primo Paese a uscire dalla pandemia per entrare in una fase endemica, più gestibile. Quello che sta accadendo Oltremanica "ci dà motivi di speranza, l'obiettivo a cui puntiamo tutti è una situazione in cui questo virus è presente, ma la vita è organizzata in modo che non venga interrotta".

Sulla revoca delle residue restrizioni - che Londra vorrebbe far scattare dal 26 gennaio - Nabarro è però cauto: il percorso è ancora "lungo e accidentato". Gli ultimi dati britannici "ci offrono basi per sperare" che il trend dei contagi possa essere ora in calo, sottolinea, ma sarebbe "prematuro promettere la fine delle restrizioni a una data prestabilita".

5 milioni e mezzo di morti

Secondo un rapporto che Afp ha avuto da fonti ufficiali, finora la pandemia di Covid-19 ha causato in tutto il mondo la morte di almeno 5.543.637 persone. Anche il bilancio totale elaborato dalla Johns Hopkins University riporta un totale superiore ai 5,5 milioni, ovvero 5.547.477. Ma l'Oms stima, tenendo conto dell'eccesso di mortalità direttamente e indirettamente legato al Covid-19, che il bilancio della pandemia potrebbe essere da due a tre volte superiore a quello registrato ufficialmente. Sempre secondo il report Afp, in termini assoluti, i paesi che hanno registrato il maggior numero di decessi sono gli Stati Uniti (851.730 morti), il Brasile (621.166), l'India (486.761) e la Russia (322.678).