Cosa succede tra Stati Uniti e Venezuela e qual è il vero obiettivo di Trump

Caracas, 7 settembre 2025 – Che gli Stati Uniti considerassero il Sud America il “cortile di casa” lo affermò per la prima volta il presidente James Monroe nel 1823 con il famoso discorso dell’“America agli Americani”: sono passati due secoli e quarantadue presidenze più o meno aperte alle sorti dei vicini di casa, ma sembra che la politica della Casa Bianca voglia tornare a considerare tale la cosiddetta America Latina e stavolta non più con la Cia, che nel secondo dopoguerra ha fatto e disfatto molti governi appoggiando l’ascesa di veri e propri dittatori (Pinochet è solo il caso più clamoroso ma non l’unico), ma con le Forze Armate perché ora non è solo l’ideologia politica che guida le mosse di Washington – il pericolo del comunismo rappresentato dai vari Allende – ma soprattutto la lotta al narcotraffico e all’immigrazione illegale. Quindi non solo il muro al confine del Messico, ma ora anche la Marina Militare nel Mar dei Caraibi. Il nemico numero uno di Donald Trump nell’area si chiama Nicolas Maduro, considerato senza mezzi termini alla stregua di un Escobar, ma in realtà l’ombra ingombrante che si vuole eliminare è quella di Hugo Chavez che pur morto da 12 anni resta – terminata la dinastia castrista a Cuba con l’isola travolta da una crisi economica senza pari – il caudillo che ha fatto del Venezuela la nazione più fortemente anti statunitense che esista al pari di Russia e Cina con le quali il tycoon tenta almeno di parlare. Con Maduro e il Venezuela no: è sempre più forte il timore che invece degli uomini possano parlare le bocche da fuoco. In queste ore la Marina americana pattuglia le coste venezuelane con l’aviazione di Caracas che sorvola minacciosa le navi a stelle e strisce: può mancare poco perché la scintilla scoppi e la guerra cominci, anche perché alle minacce di Trump Maduro ha risposto “di essere pronto a usare la forza e di avere con sé il consenso della sua popolazione”, che è tutto da verificare constatando come nelle più recenti elezioni egli abbia sempre vinto con molte accuse di brogli. Accuse che la recrudescenza di avversari politici arrestati sembra legittimare: fra l’altro gli Stati Uniti e numerosi altri Paesi per alcuni anni hanno considerato come legittimo presidente l’autoproclamato Juan Guaido, liberale, mentre Maduro stesso considerava invece se stesso come capo di Stato.

La situazione venezuelana è molto difficile, Maduro si sente circondato e con pochi alleati se non i soliti Putini e Xi, perfino Lula – emblema della sinistra sudamericana – non guarda più di buon occhio chi la democrazia la esercita senza troppe remore. Ma soprattutto Maduro si trova sotto la minaccia americana che non solo ha sette basi militari nella confinante Colombia, ma che sembra disposta a fare di tutto perché droga e immigrati irregolari non entrino più nel suo Paese. Che poi tutti o tutto arrivi dal Venezuela è la convinzione di Trump secondo il quale l’inquilino di Miraflores è a capo di un cartello di narcotraffico particolarmente attivo, quello “de los Soles”. Washington ne è così sicura che ha alzato a 50 milioni di dollari la taglia per l’arresto del grande nemico. Maduro ovviamente nega qualsiasi coinvolgimento nel narcotraffico anche se di ciò è stato accusato un suo diretto parente e nel suo governo e nel suo esercito ci sarebbero persone vicine agli uomini del cartello. La difesa del caudillo è logica: “L’America ci accusa di questo solo per motivi politici; rivendico i progressi del mio governo nella lotta al narcotraffico e dico chiaramente che il Venezuela non coltiva coca né fabbrica cocaina e che noi con le accuse generiche di Trump non c’entriamo nulla”. La statura di leader di Maduro non è fra le più elevate e anche molti venezuelani – che spesso non possono mettere assieme il pasto con la cena – rimpiangono il più carismatico Chavez. Certo però il progressivo logoramento dei rapporti con gli Usa, che pattugliando le cose caraibiche impedisce i commerci di petrolio non tutti legali, viene in un momento assai difficile, con molti oppositori ancora in carcere, con elezioni che ogni volta vedono contestati i risultati, con la voglia del presidente di annettere l’Essequibo un territorio della Guyana che è ricco di petrolio, oro, vari altri minerali preziosi con gli idrocarburi che sono presenti anche sotto il mare. In questo caso e non solo con la Guyana, considerata egemone su un territorio che non le spetta, Maduro si metterebbe in grave crisi, ma con il Brasile, che confina con entrambi gli Stati e non vede di buon occhio straripamenti di popolazione nel proprio territorio, ricordando che centinaia di migliaia di persone dal Venezuela hanno già cercato di fuggire verso il Brasile per scappare alla fame, persone poi rimpatriate dalle autorità di Brasilia. Anche in queste decisioni, Maduro vede la mano degli Stati Uniti per punire il suo Paese fieramente anti “yanquis”.

E comunque il primo risultato che questa guerra ancora fredda ma a grosso rischio ha portato è che tutta l’area sia in fibrillazione e tema reazioni forti. Maduro non è Chave z e tanto meno Simon Bolivar: il sogno del Libertador, che appare n on solo nel nome dalla moneta, il bolivar appunto, ma anche nella dicitura ufficiale della Nazione, Repubblica Bolivariana del Venezuela, era di contrapporre all’Occidente, Stati Uniti e Spagna soprattutto, uno Stato enorme che comprendesse Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador e Perù. Fra il 1813 e il 1830 in qualche modo ci era anche riuscito, poi sono tornati gli Stati nazionali. Chavez sperava di essere il nuovo federatore, ma è morto prima che questo gli riuscisse. Trump vuole punire Maduro perché quella possibilità non possa più accadere, e comunque ora sarebbe fuori da ogni contesto storico. Così ha bollato il Venezuela come una Repubblica non più democratica ma fondata sul traffico transnazionale di stupefacenti e altre nefandezze. Per difendere se stesso dai narco c’è il rischio che possa attaccare il nemico. Russia e Cina – amici di Maduro – non starebbero a guardare. Forse anche per questo il caudillo, che vuole essere ostaggio solo del proprio ego, ha detto di essere comunque “pronto al dialogo”, ma l’unica mossa che eviterebbe gli attacchi Usa sarebbe quella di consegnare gli uomini del “Cartelo de los Soles”, a patto che non debba davvero consegnare se stesso o suo figlio.