Cosa significa se il vertice di Anchorage finisce prima delle 7 ore previste?

Roma, 15 agosto 2025 – Mentre giornalisti e analisti si affannano a interpretare sorrisi e strette di mano di Vladimir Putin e Donald Trump, c’è un dato che più di tutti può indicare il buon esito del vertice di Anchorage, a cui sono appese le speranze di tregua in Ucraina, ed è la sua durata finale. Secondo le previsioni, infatti, i colloqui tra i due leader dovrebbero durare dalle sei alle sette ore, ma data la materia, non sono escluse sorprese. Se finiranno prima, significa che hanno avuto un andamento non ideale. In base ad altri conteggi la conferenza stampa congiunta tra Trump e Putin sarebbe pprevista all’1.30 (15.30 ora italiana).

Trump e Putin con i rispettivi consiglieri ai colloqui di Anchorage

Il presidente degli Stati Uniti d'America vorrebbe anche parlare dello ‘scambio’ di territori in Ucraina, ma senza promettere alcuna decisione. Ci sono poi sul tavolo le questioni delle terre rare, che stanno tanto a cuore alle due super potenze, se non altro per contrastare la Cina, il rinnovo dell’accordo sul nucleare e le sanzioni alla Russia. Insomma di argomenti per riempire le 6-7 ore previste di incontro ce n’è più d’uno, oltre a quello principe del cessate il fuoco in Ucraina.

Se i due leader si alzeranno prima dal tavolo non sarà un buon segno. Trump, d’altronde, lo ha anticipato ai giornalisti poco prima del vertice: “Voglio un cessate il fuoco rapidamente. Non so se sarà oggi, ma non sarò contento se non sarà oggi. Non sarei contento di andare via senza una qualche forma di cessate il fuoco”. Il presidente Usa, che dall’inizio del suo mandato assicura di essere in grado di portare la pace non può alzarsi dal vertice senza alcun risultato.

Ed è forse la volontà di portare a casa il risultato che ha fatto cambiare all’ultimo minuto il formato dei colloqui: non più un faccia a faccia fra Putin e Trump ma un incontro allargato ai ministri degli Esteri e consiglieri presidenziali dei due Paesi. Non più uno a uno, ma 3 a 3. Putin si è affidato ai suoi diplomatici di lunga data: il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov (al suo posto da oltre 20 anni) e il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Mentre dal lato americano ci sono il segretario di stato Marco Rubio e l'inviato speciale Steve Witkoff. Oltre a loro, accanto ai presidenti, gli interpreti dei due leader.