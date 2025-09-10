Mercoledì 10 Settembre 2025
La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
Esteri
Ucraina RussiaVon der LeyenGaza IsraeleFlotillaProtesta Francia
10 set 2025
10 set 2025
REDAZIONE ESTERI
Che cosa prevede l’articolo 4 della Nato attivato dalla Polonia

Dopo l’intercettazione di droni russi sul loro territorio, le autorità di Varsavia richiedono consultazioni con l’Alleanza

Roma, 10 settembre 2025 – La Polonia, in seguito all'intercettazione di droni russi sul suo territorio, ha chiesto l'attivazione dell'Articolo 4 del Trattato del Nord Atlantico. Qualsiasi Stato membro della NATO può attivare l'Articolo 4 e richiedere consultazioni con l'Alleanza se ritiene che la propria integrità territoriale sia minacciata. La Polonia ha attivato l'Articolo 4 nel 2014, in seguito all'invasione russa dell'Ucraina orientale e all'annessione della Crimea.

"I droni non provenivano dall'Ucraina, ma per la prima volta una parte significativa di essi proveniva dalla Bielorussia", ha sottolineato il premier Donald Tusk. 

"La Polonia - ha detto inoltre Tusk - è grata per le parole di solidarietà. Sono importanti, ma non bastano. Oggi dobbiamo dirlo chiaramente: l'articolo 4 è solo un preludio. Le parole non bastano. Ci aspettiamo azioni concrete nelle consultazioni tra le capitali. Questa non è la nostra guerra, non è la guerra dell'Ucraina. Questa è una guerra che la Russia ha dichiarato all'intero mondo occidentale", ha aggiunto.

Mattarella riceve presidente Repubblica di Polonia Nawrocki
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Karol Nawrocki, Presidente della Repubblica di Polonia

Cosa prevede l’articolo 4

In base al trattato nordatlantico qualsiasi membro dell'alleanza composta da 32 membri può invocare formalmente l'articolo 4 per sottoporre una questione all'attenzione del Consiglio Nord Atlantico, l'organo decisionale della Nato. L'articolo afferma: "Le Parti si consulteranno ogni qualvolta, a giudizio di una di esse, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una qualsiasi delle Parti siano minacciate".

Non appena si invoca l'articolo 4, la questione viene discussa e può potenzialmente portare a una qualche forma di decisione o azione congiunta da parte della Nato. Non richiede alcuna forma di intervento armato.

A differenza dell'articolo 5, scrive Sky News, è stato invocato 7 volte nella storia della Nato. Più di recente, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia hanno chiesto di tenere consultazioni ai sensi dell'articolo 4 il 24 febbraio 2022 in risposta all'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia. L'articolo 5, è invece uno step successivo e sancisce il principio che gli Alleati intervengono in difesa se un paese della Nato è attaccato in base all'autodifesa collettiva. La norma recita che "le Parti convengono che un attacco armato contro uno o più di loro in Europa o Nord America sarà considerato un attacco contro tutte le parti". Finora è stato invocato solo una volta finora, dopo gli attacchi dell'11 settembre alle Torri Gemelle. 

