Che cosa prevede l’articolo 4 della Nato attivato dalla Polonia

Roma, 10 settembre 2025 – La Polonia, in seguito all'intercettazione di droni russi sul suo territorio, ha chiesto l'attivazione dell'Articolo 4 del Trattato del Nord Atlantico. Qualsiasi Stato membro della NATO può attivare l'Articolo 4 e richiedere consultazioni con l'Alleanza se ritiene che la propria integrità territoriale sia minacciata. La Polonia ha attivato l'Articolo 4 nel 2014, in seguito all'invasione russa dell'Ucraina orientale e all'annessione della Crimea.

"I droni non provenivano dall'Ucraina, ma per la prima volta una parte significativa di essi proveniva dalla Bielorussia", ha sottolineato il premier Donald Tusk.

"La Polonia - ha detto inoltre Tusk - è grata per le parole di solidarietà. Sono importanti, ma non bastano. Oggi dobbiamo dirlo chiaramente: l'articolo 4 è solo un preludio. Le parole non bastano. Ci aspettiamo azioni concrete nelle consultazioni tra le capitali. Questa non è la nostra guerra, non è la guerra dell'Ucraina. Questa è una guerra che la Russia ha dichiarato all'intero mondo occidentale", ha aggiunto.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Karol Nawrocki, Presidente della Repubblica di Polonia

Cosa prevede l’articolo 4

In base al trattato nordatlantico qualsiasi membro dell'alleanza composta da 32 membri può invocare formalmente l'articolo 4 per sottoporre una questione all'attenzione del Consiglio Nord Atlantico, l'organo decisionale della Nato. L'articolo afferma: "Le Parti si consulteranno ogni qualvolta, a giudizio di una di esse, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una qualsiasi delle Parti siano minacciate".

Non appena si invoca l'articolo 4, la questione viene discussa e può potenzialmente portare a una qualche forma di decisione o azione congiunta da parte della Nato. Non richiede alcuna forma di intervento armato.

A differenza dell'articolo 5, scrive Sky News, è stato invocato 7 volte nella storia della Nato. Più di recente, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia hanno chiesto di tenere consultazioni ai sensi dell'articolo 4 il 24 febbraio 2022 in risposta all'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia. L'articolo 5, è invece uno step successivo e sancisce il principio che gli Alleati intervengono in difesa se un paese della Nato è attaccato in base all'autodifesa collettiva. La norma recita che "le Parti convengono che un attacco armato contro uno o più di loro in Europa o Nord America sarà considerato un attacco contro tutte le parti". Finora è stato invocato solo una volta finora, dopo gli attacchi dell'11 settembre alle Torri Gemelle.