Cos’è il chhaupadi, la pratica nepalese che manda in esilio le ragazze col ciclo

Katmandu, 11 agosto 2023 – Si chiama chhaupadi, ed è una pratica abominevole, fuorilegge ma purtroppo ancora praticata nel Nepal occidentale. Consiste nell’isolare ragazze e donne nei giorni del ciclo, mandandole in esilio nella cosiddetta ‘capanna mestruale’. Un profondo tabù immorale e pericoloso anche in termini di vite umane. Una ragazza di 16 anni è morta – ed è solo l’ultima di una lunga serie – proprio mentre si trovava nella ‘capanna d’epoca’, probabilmente morsa da un serpente.

La secolare convinzione su cui si poggia la chhaupadi è che le donne fertili siano impure e intoccabili durante le mestruazioni; pertanto non sono autorizzate a svolgere una serie di attività e in alcuni casi sono costrette a rimanere nei giacigli per tutta la durata del ciclo.

Non è permesso loro entrare in casa, incontrare la famiglia - specialmente gli uomini - o recarsi nei templi. E’ vietato anche il consumo di latte, yogurt, burro, carne e altri alimenti nutrienti, come anche l'uso di coperte calde durante l'inverno.

Isolate negli appositi spazi 'mestruali’ le donne sono ad alto rischio di malattie, come la diarrea, la polmonite e problemi respiratori. Devono inoltre affrontare la minaccia di attacchi da parte di animali selvaggi o addirittura aggressioni e stupri.

L'usanza, che ha legami con l'induismo, è profondamente radicata nel Nepal occidentale, ma è fuorilegge dal 2005, punibile con un massimo di tre mesi di carcere e una multa di 3 mila rupie nepalesi, circa 20 euro.

La scomparsa dell'adolescente è stata denunciata dagli attivisti per i diritti umani che temono che i progressi per eliminare la pratica vengano cancellati, soprattutto dopo lo stop della battaglia a causa del Covid-19.

L'ultima morte da chhaupadi registrata risale al 2019, quando la 21enne Parwati Budha Rawat era deceduta dopo aver trascorso tre notti in una capanna all'aperto; suo cognato, riconosciuto colpevole, era stato condannato a tre mesi di carcere. A causa di questa pratica, decine di donne e ragazze sono già morte per attacchi di animali o per inalazione di fumo dopo aver acceso fuochi in capanne d'epoca senza finestre. Negli ultimi anni migliaia di queste sono state distrutte, ma sembra che stiano iniziando a essere ricostruite.

Un progetto finanziato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e messo in atto dall'ong internazionale Restless Development, afferma che il programma ha permesso di raggiungere più di 45.000 donne e ragazze, riducendo la percentuale dal 19,4% al 5,5% di coloro che dormono nelle capanne delle mestruazioni. Ma non basta.