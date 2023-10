Corsica, notte di esplosioni. Quali sono gli obiettivi e cosa sappiamo

Parigi, 9 ottobre 2023 – Una ventina di esplosioni nella notte in Corsica. Sono state colpite soprattutto le seconde case da ieri sera, dieci giorni dopo che il presidente francese Emmanuel Macron ha visitato l’isola per offrirle “l’autonomia all’interno della Repubblica”.

Al momento non sono stati segnalati feriti gravi dalle autorità, che hanno informato la procura nazionale antiterrorismo. Nella Corse-du-Sud, la procura di Ajaccio ha registrato “una decina di attacchi” che hanno colpito seconde case e un ex centro fiscale in disuso ad Ajaccio, “alcuni dei quali sono stati rivendicati dal FLNC”, il Fronte di Liberazione Nazionale Corso, ha dichiarato il procuratore di Ajaccio, Nicolas Septe, in un comunicato.

In una nota trasmessa al quotidiano Corse-Matin, il Fronte dice di non volere “un destino comune con la Francia”. “A Francia Fora” (La Francia fuori), si legge nel testo di quattro righe firmato dal Flnc.