Roma, 2 aprile 2020 - Sono quasi un milione i contagiati dal Coronavirus nel mondo. Tragico l'ultimo bollettino della Johns Hopkins University, che registra precisamente 937.567 casi. Gli Stati Uniti da giorni sono diventati il Paese più colpito, seguono l'Italia e la Spagna, poi Cina, Germania, Francia, Iran, Regno Unito, Svizzera, Turchia e Belgio. Sale anche il numero di morti legati al Covid-19: sono 47.256. Negli ospedali sono ricoverate 194.311 persone.

Usa, più di 5 mila morti

Gli Stati Uniti hanno superato la soglia dei 5.000 decessi (5.119), mentre i contagi salgono a 216.515. I guariti, invece, sono 8.593. Il numero delle vittime si aggiorna continuamente, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 884 casi.

E cresce la paura tra la gente, come sottolinea New York Times in un tweet, i cittadini americani sono corsi ad acquistare circa due milioni di armi da fuoco a marzo. E' stato il secondo mese per numero di armi vendute nel Paese dopo il gennaio 2013, quando fu rieletto Barack Obama alla presidenza e ci fu la sparatoria nella scuola elementare Sandy Hook. L'Fbi ha registrato un aumento del 41% dei cosiddetti 'background check', i controlli sui singoli individui che tentano l'acquisto di armi da fuoco nel Paese. Gli Stati dove sono stati fatti più a marzo sono l'Illinois, con oltre mezzo milione di controlli, seguito da Texas, Kentucky, Florida e California. Secondo l'analista Jonathan Wackrow, ex agente speciale del Secret Service itervistato dalla Cnn: "L'aumento delle vendite di armi e munizioni durante questa crisi è comprensibile in quanto la paura dell'ignoto può spingere gli acquisti oltre la loro norma".

A New Orleans è morta la leggenda del jazz Ellis Marsalis Jr. Il musicista avevva 85 anni, ed è deceduto per complicazioni legate al Covid-19.

Cina, caccia agli asintomatici

La Cina conta 35 nuovi casi di contagio, tutti provenienti dall'estero, e il numero di persone malate risulta sotto quota duemila (1.863, di cui 429 gravi). In totale sono 81.859 i casi di contagi confermati dall'inizio dell'epidemia, con 76.408 guariti e 3.318 decessi. Ma l'incubo sembra non essere del tutto sotto controllo: la contea di Jia, nell'Henan confinante con l'Hubei (l'epicentro della pandemia), è stata sottoposta a isolamento, secondo quanto detto dalle autorità sanitarie locali sui social media cinesi. Il South China Morning Post, citando un funzionario locale dei trasporti, ha confermato le misure contro l'ipotesi di una 'ondata di ritorno'. La temuta ondata di ritorno in Cina, oltre che al fenomeno dei casi importati dall'estero, è legata alla presenza degli asintomatici, a coloro cioè che risultano contagiati dal Covid-19 ma che non mostrano nell'immediato i segnali tipici dell'infezione. Da ieri la Cina ha inserito nel conteggio ufficiale anche i casi asintomatici: sotto osservazione medica 1.075, dato in calo dai 1.367 del giorno precedente. I casi importati dall'estero sono 226.

La città cinese di Shenzhen, alle porte di Hong Kong, ha vietato il consumo della carne di cani e gatti, una misura che segue quella del febbraio scorso, nel pieno dell'epidemia di coronavirus in Cina, quando venne vietato il commercio e il consumo di animali selvatici. Intanto, secondo un rapporto dell'intelligence americana, la Cina "ha celato l'entità" dell'epidemia di coronavirus, sottostimando sia i casi totali sia i decessi causati dalla malattia. Secondo gli 007, citati da Bloomberg, Pechino ha intenzionalmente fornito una "cronaca pubblica incompleta".

Corea del Sud, i contagi calano

Torna sotto i 100 il numero dei nuovi contagi registrati quotidianamente Corea del Sud. Le autorità locali ieri hanno registrato 89 nuovi casi, per un totale di 9.976. I morti salgono di 4 vittime, attestandosi a quota 169. Sembra essersi stabilizzato il numero di nuovi casi di contagio, dopo il periodo di fine febbraio in cui si contavano anche 900 nuove infezioni in un giorno. Ma la chiara diminuzione registrata a marzo non fa abbassare la guardia alle autorità sanitarie di Seul, che restano prudenti per il timore di nuovi focolai e di casi importati come in Cina.

Anche in India sale il numero dei contagi, ora sono 1.834, con 41 morti e 144 dimessi. Il Paese è al nono giorno di restrizioni nei movimenti della popolazione. In Israele preocupazione per il ministro della Salute, Yaakov Litzman, e sua moglie, risultati positivi al nuovo coronavirus e ora in isolamento. Il 71enne Litzman nei giorni scorsi è apparso regolarmente accanto al primo ministro Benjamin Netanyahu per fornire aggiornamenti sulla diffusione della pandemia, ma sempre rispettando la distanza di sicurezza, spiegano i media israeliani. Netanyahu, in autoisolamento fino a ieri, era risultato negativo al test, eseguito dopo che un suo assistente parlamentare era stato contagiato. Israeele conta almeno 25 morti e oltre 6 mila contagi. Nelle Filippine il discusso presidente Rodrigo Duterte ha ordinato alla polizia di sparare ai cittadini che violano le regole della quarantena. Secondo il Guardian la dura minaccia del capo dello Stato arriva dopo l'arresto di 21 persone, scese in strada a Quezon City, sull'isola di Luzon, per chiedere aiuto al governo sullo sfondo della crisi economica provocata dall'epidemia. Il presidente ha avvertito: "I miei ordini alla polizia e ai militari è di sparare. Piuttosto che creare problemi, vi manderò nella tomba", ha ammonito Duterte in tv.

