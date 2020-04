Roma, 15 aprile 2020 - Mentre in diversi Paesi si comincia già a parlare di fase 2, l'emergenza coronavirus continua a dilagare nel mondo. I casi a livello mondiale hanno superato la soglia dei due milioni, 2.000.984 per la precizione, ma sono dati in continuo aggiornamento da parte della Johns Hopkins University, come lo è il numero delle vittime, salito a 128.071. In aumento anche il dato sui guariti dal Covid-19: 3.120.381. Gli Stati Uniti si confermano il Paese col maggior numero di casi, almeno 609.696, e di vittime, 26.059. Seguiti da Italia e Spagna. In Europa, secondo l'Afp, i contagi hanno superato quota 1 milione. Numeri da rabbrividire, che potrebbero peggiorare, come avverte l'Onu in un proprio rapporto in cui ci ricorda che circa 41 milioni di persone in Sudan ed Egitto non hanno accesso a servizi di base per il lavaggio delle mani, con il rischio di contrarre la malattia. Infatti , secondo le linee guida dell'Oms, lavare le mani con acqua e sapone è una misura fondamentale per prevenire la malattia Covid-19.

Trump contro l'Oms

Donald Trump ha sospeso i finanziamenti americani all'Organizzazione Mondiale della Sanità fino a quando gli Stati Uniti non avranno completato il loro attento esame su come l'organizzazione ha gestito il coronavirus. "L'epidemia poteva essere contenuta alla sua origine con pochi morti. Si sarebbero salvate migliaia di vite e si sarebbero evitati danni economici", ha attaccato il presidente Usa, riferendosi agli errori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, definita filo cinese tanto da accettare passivamente i dati forniti da Pechino. "Ha gestito male e insabbiato" la diffusione del coronavirus, ha proseguito Trump (che firmerà gli assegni di aiuto agli americani). "Una delle decisioni più pericolose e costose dell'Oms è stata la sua opposizione alle restrizioni ai viaggi dalla Cina e da altri Paesi".

La 'non replica' dell'Oms

"Non c'è tempo da perdere, l'unica preoccupazione dell'Oms è di salvare vite" e fermare la pandemia. Questo il commento del direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alla decisione del presidente Usa. Critiche a Trump sono arrivate da tutto il mondo, a cominciare dal segretario generale dell'Onu e dai democratici. Duro anche Bill Gates: "Mai come in questo momento l'Oms è necessaria". Anche Mosca ha criticato Trump: "Lo stop ai fondi dimostra l'egoismo Usa". Così come hanno fatto Cina, Germania e Ue. Solo Londra non ha attaccato direttamente Trump, ma si è limitata a ribadire l'appoggio all'Oms.

Negli Stati Uniti, ci sono almeno 609.685 casi e 26.059 morti. È quanto emerge dall'aggregatore di dati della Johns Hopkins University. La città più colpita è New York City, con 110.465 casi e 7.905 morti; lo Stato più colpito, con 203.377 casi e 11.586 morti, è New York. Poi il vicino New Jersey, con 68.824 casi e almeno 2.805 morti.

Danimarca, riaprono le scuole

La Danimarca è il primo Paese europeo che riapre le scuole: da oggi porte aperte per asili, materne ed elementari.

Spagna, aumentano i positivi

In Spagna i contagi sono aumentati in un giorno di quasi 5.000 casi a un totale di 177.633 dall'inizio dell'epidemia, mentre i decessi in 24 ore sono stati 523 (da 567 ieri), a un totale di 18.579. E' quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Sanità. Le persone guarite sono 70.853 dalle 67.504 indicate ieri. La Comunità di Madrid è la più colpita con complessivamente 49.526 contagi, in aumento di 1.478 in un giorno.

Svizzera, scarseggiano i medicinali

Iniziano a scarseggiare i medicinali in Svizzera. Il sistema sanitario elvetico è al limite per i pazienti affetti da Covid-19 e ricoverati in terapia intensiva, ha reso noto il ministero della Salute. Patrick Mathys, dirigente del ministero della Sanità federale svizzera: "C sono veri e propri colli di bottiglia per le medicine essenziali in terapia intensiva", si legge sulla Cnn. "Vi è stato un certo allentamento della situazione, ma nel a lungo termine è un grosso problema", ha aggiunto.

La Germania, da lunedì alcuni negozi aperti

La Germania ha confermato un aumento dei contagi nelle ultime 24 ore pari a 2.486 per un totale di infezioni da coronavirus nel Paese di 127.584, secondo il Robert Koch Institute. Si tratta del primo incremento delle infezioni dopo quattro giorni di calo. I nuovi decessi sono stati 285. Il totale dei morti è di 3.254. Il governo tedesco di Angela Merkel d'intesa con i Laender, ha prolungato il 'divieto di contatto' fino al 3 maggio. Inoltre nella riunione tra Stato e Laender è stato deciso che da lunedì in Germania potranno riaprire gli esercizi commerciali con una superficie fino a 800 metri quadrati, le concessionarie d'auto, le librerie e i negozi di biciclette.

Novità anche per le scuole, che potranno riaprire progressivamente a partire dal 4 maggio. Secodno la Dpa, che cita fonti dalla conferenza fra Stato e Laender, a ritornare fra i banchi saranno in prima battuta i ragazzi delle scuole superiori, che devono affrontare gli esami di fine anno, e gli alunni delle classi di fine ciclo delle elementari.

Francia, 514 decessi in 24 ore

In Francia ci sono 106.206 casi, con un aumento di 2.633 in un giorno. I decessi complessivi sono 17.167, di cui 10.643 in ospedale e 6.524 in centri medico-sociali (tipo case di riposo), con un aumento di 514 negli ospedali in 24 ore. I dati sono stati forniti dal direttore generale della Sanità, Jerome Salomon. Le persone ricoverate in ospedale per il Covid-19 sono 31.779, con l'immissione di 2.415 nuovi malati in 24 ore. In rianimazione ci sono 6.457 pazienti, con 284 nuovi malati in 24 ore.



Giappone, i parlamentari si tagliano lo stipendio

Stipendi tagliati del 20% per la durata di un anno per i parlamentari giapponesi. L’accordo è stato raggiunto tra l’esecutivo guidato dal partito liberal-democratico e la principale forza politica all’opposizione, il partito Democratico-costituzionale del Giappone.

Russia, oltre 3mila positivi in un giorno

I casi di coronavirus in Russia sono aumentati di 3.388 unità nel corso delle ultime 24 ore arrivando a toccare quota 24.490. Lo fa sapere la task force nazionale contro l'epidemia nel suo bollettino quotidiano, citato dalla Tass. I casi confermati a Mosca sono saliti a 14.776. I morti sono arrivati a 198.

Corea del Sud, 27 nuovi casi

La Corea del Sud ha registrato 27 nuovi casi di Covid-19, confermando gli stessi numeri di lunedì: con i 25 di domenica, i contagi sono sotto quota 30 da 3 giorni di fila, ha rilevato il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), secondo cui ci sono altri 3 decessi, a 225. Le infezioni totali si sono portate a 10.591, a fronte di 7.616 guarigioni.

Cina preoccupata per i contagi di ritorno

La Cina ha registrato un nuovo calo di contagi da Covid-19 (46 casi rispetto agli 89 del giorno prima), ma rimane preoccupata per i cinesi che arrivano dall'estero (36 i casi cosiddetti 'importati').

