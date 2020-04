Roma, 8 aprile 2020 - Senza tregua. Secondo l'ultimo bollettino della Johns Hopkins University sono oltre 80.000 i morti da Coronavirus nel mondo. In particolare le vittime sono 82.172. A livello globale i contagiati sono 1.431.900. Secondo l'Afp nella sola Europa i contagiati sono 750mila. Mentre Wuhan riapre ed è partito il primo treno e un'altra città cinese è messa in lockdown, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump attacca duramente l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel momento in cui gli Usa toccano più di 2mila morti in un solo giorno.

Nello Stato di New York si registra un nuovo record negativo: in 24 ore registrati 779 morti. Il governatore democratico Andrew Cuomo l'ha definita una "notizia terribile", aggiungendo che "il numero dei morti per il virus ha eclissato quello delle vittime dell'11 Settembre 2001. Vennero uccisi al World Trade Center 2.753 newyorkesi, finora il virus ha ucciso 6.268 persone in tutto lo stato". Il governatore però ritiene che il distanziamento sociale "stia funzionando", e la curva si sta appiattendo. Le autorità di New York hanno anche aggiornato i dati delle vittime del virus, includendo anche le informazioni sul gruppo etnico di appartenenza, dopo i primi allarmi lanciati negli Stati Uniti sull'alto numero di afroamericani morti, frutto di una disuguaglianza economica e sanitaria.

Nel frattempo la Cina ha chiuso tutti i 4 accessi al confine con la Russia per scongiurare nuovi casi importati di Covid-19, come scrive il Quotidiano del Popolo. La mossa, adottata in via temporanea da Mosca e Pechino, è maturata dopo che, su 2.443 persone entrate in Cina dalla Russia via Suifenhe dal 21 marzo al 7 aprile, 84 sono risultate contagiate e 127 sono state classificate asintomatiche, secondo il network statale Cctv. Sale anche l'epidemia in Russia: 1.175 nuovi casi per un totale di quasi 9mila e 63 morti (e il picco è atteso in 10-14 giorni).

In Europa, la Commissione Ue ha invitato gli Stati ad estendere per altri 30 giorni - fino al 15 maggio - la restrizione temporanea per i viaggi non necessari dai Paesi terzi, per limitare la diffusione del virus. In Spagna 757 deceduti in 24 ore per un totale di 14,555 morti: i contagi sono stati 6.180 per un totale di 146.690. Il lockdown comincerà ad essere attenuato il 26 aprile. In Belgio altri 205 morti ma aumento dei casi in calo. Nuovo record di morti in Gran Bretagna: 938 solo oggi. L'Oms Europa è chiara: "Non è il momento di allentare le restrizioni". Ma la Svizzera ci pensa già, e dopo il 26 aprile potrebbe iniziare a allentare le restrizioni.

Trump attacca l'Oms

L'Organizzazione mondiale della Sanità "appare molto sino-centrica. Ed è un'espressione gentile". Cosi' il presidente Donald Trump è tornato all'attacco dell'Oms accusandola di aver gestito male la pandemia, di non aver riportato quello che succedeva a Wuhan, in Cina, e di aver cercato di impedire la chiusura delle frontiere. L'Oms "riceve una grande quantità di soldi dagli Usa" che potrebbero essere rivalutati, ha avvertito il capo della Casa Bianca, segnalando la possibilità di chiudere i rubinetti di Washington. Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha risposto alle accuse di Trump: "Non politicizzate questo virus".

Intanto per gli Usa la situazione sul campo è sempre più drammatica: più di 2mila i morti in 24 ore, secondo l'ultimo aggiornamento di Johns Hopkins University. Con 2153 nuove vittime, il totale dei morti negli Usa sale a 12.936. Secondo la Nbc il numero di casi confermati ha superato le 400.000 unità ( 401.166, raddoppiati in una settimana).

E Barack Obama critica Donald Trump su Twitter e chiede "un robusto sistema di test e di monitoraggio" del virus, "un qualcosa che dobbiamo ancora mettere in atto a livello nazionale".

Stati Uniti

Sono 12.911 i morti negli Stati Uniti. Di questi, 4009 solo nella città di New York. I contagiati totali sono quasi 400 mila: 399.929. I dati sono forniti dalla Johns Hopkins University.

In Cina raddoppiato il caso dei nuovi infetti

In Cina, in 24 ore, è quasi raddoppiato il numero degli infetti da nuovo coronavirus, a causa dell'aumento dei casi importati: ieri, i nuovi casi confermati, come ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale, sono stati 62 rispetto ai 32 del giorno precedente, la cifra piu' alta dal 25 marzo. Di questi 62, 59 sono importati. Il numero dei nuovi casi asintomatici e' piu' che quadruplicato ed e' arrivato a 137, anche qui la maggior parte (102) riguarda persone arrivate dall'estero.

I contagi totali sono 81.802, mentre i decessi 3.333 decessi. E' partito il primo treno da Wuhan, la città cinese origine della pandemia, dopo 11 settimane di lockdown. Wuhan è stata riaperta e ai residenti è stato nuovamente concesso il permesso di uscire e viaggiare: sono ciirca 65mila le persone 'in fuga' dalla città. Intanto i timori sulla seconda ondata di contagi in Cina si concentrano sulla provincia del nord di Heilongjiang dopo il picco giornaliero di 25 casi importaticon gli arrivi di viaggiatori dalla Russia: Suifenhe, città con più di 60.000 abitanti sul confine russo, è stata messa in lockdown.

Coronavirus in Francia, Macron senza mascherina a Pantin. E' polemica

Spagna, dati su Madrid nascondono molti più morti

In Spagna secondo giorno consecutivo di aumento dei decessi per il Covid-19, dopo alcuni giorni di riduzione. Sono morte 757 persone in 24 ore a causa del coronavirus, dopo 743 ieri e le 637 di lunedì, il minimo dal 24 marzo. I decessi totali sono 14.555. I contagiati sono 146.690, con un incremento di 6.180 in un giorno. Ma sta montando il caso di Madrid, infatti secondo 'El Pais' i dati della capitale non sono veritieri: Madrid registra 42.450 contagi e 5.586 decessi dall'inizio dell'epidemia. Ma i dati delle sepolture nella comunità fanno pensare che i morti per coronavirus possano essere 3.000 più di quelli ufficiali. Dai dati del comune nella seconda metà di marzo sono state concessi oltre 9.000 permessi di sepoltura (mediamente sui 2mila). Inoltre vsecondo il ministero della Sanità il 90% dei contagi sfugge per ora al rilevamento: alcuni studi indicano che i contagiati potrebbero essere milioni.

Germania: 254 morti in un giorno, è il dato peggiore

In Germania i casi di contagio da coronavirus hanno superato la soglia di 100mila, in base ai dati ufficiali comunicati dal Robert Koch Institute. Con un aumento di 4.003 in 24 ore, i contagiati sono saliti a 103.328 e in totale si sono verificati 1.861 decessi, 254 in più in un giorno, il dato peggiore dall'inizio dell'epidemia, in aumento del 15% rispetto a ieri.

Gran Bretagna, nuovo record

La Gran Bretagna segna oggi il nuovo record nazionale di morti giornalieri da coronavirus: un incremento nelle ultime 24 ore di 938 decessi, fino a un totale di 7.097. I contagi registrati salgono a 60.733, con una curva di crescita di nuovo in aumento attorno a 5.500 al giorno, mentre si calcola che manchi ancora una settimana circa al picco.

Boris Johnson stabile

Il premier britannico, Boris Johnson, ha passato la sua seconda notte in terapia intensiva, la terza in totale al St Thomas' Hospital di Londra, dove è ricoverato da domenica. Lo ha riferito il sottosegretario britannico alla Salute, Edward Argar, come riporta la Reuters. "E' a proprio agio e di buon umore", ha aggiunto Argar, "gli è stato dato dell'ossigeno ma non è in ventilazione". Un portavoce di Downing Street ha affermato che Bojo è in condizioni "clinicamente stabili" e "risponde ai trattamenti". Nel frattempo però aumentano i timori per un "vuoto di potere" a Downing Street, dove a Johnson è subentrato di fatto il ministro degli Esteri, Dominic Raab. Secondo esperti, citati dal Daily Mail, il premier rischia di non poter lavorare per uno o due mesi, prima di rimettersi completamente.

Emergenza in Svizzera

Sale a 22.789 (+547 rispetto a ieri) il numero di casi confermati in Svizzera. Stando ai dati odierni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), i decessi legati al Covid-19 sono 705 (+64). Ma secondo un conteggio dell'agenzia Keystone-ATS, che si basa sui dati dei Cantoni, i morti causati dall'epidemia sono 842. Nonostante ciò il govenrno elvetico ha assicurato che un allentamento progressivo potrebbe essere deciso subito dopo il 26 aprile, nuova scadenza per le misure di contenimento. Infatti è previsto che entro il 16 aprile i ministeri della Salute e dell'economia dovranno preparare un piano su come allentare le misure per tappe.

Africa: 500 morti

Hanno superato quota 10.000 i casi confermati di Covid-19 in Africa ed i decessi sono oltre 500. Lo afferma l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

In Corea del Sud oltre 10mila contagiati

La Corea del Sud ha registrato ieri 53 nuovi casi di infezioni da coronavirus, poco più dei 47 di lunedì, per 10.384 totali.



Giappone

In tutto i contagiati in Giappone sono 4.900, a cui vanno aggiunti circa 700 contagiati all'interno della nave da crociera Diamond Princess, Il numero dei decessi connessi con il nuovo

coronavirus ha superato il tetto dei 100, arrivando a 102, a cui vanno aggiunti una dozzina di decessi connessi alla Diamond Princess. Ieri il numero dei deceduti, esclusi quelli della nave da crociera, erano 98. All'indomani della dichiarazione dello stato di emergenza in Giappone inoltre, Tokyo fa segnare un nuovo massimo di contagi di Coronavirus, a 144, superando quota 1.330.

