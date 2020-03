Roma, 10 marzo 2020 - Nel giorno in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato ufficialmente che la minaccia di una pandemia è "molto reale" (secondo i dati della Johns Hopkins University nel mondo i morti sono 4.012, oltre 110mila i casi positivi in oltre 100 Paesi) e l'Italia ha preso una misura senza precedenti, l'Europa è sempre più in difficoltà e l'Italia è sempre più isolata.

Ryanair e British Airways cancellano i voli

La Gran Bretagna sconsiglia i viaggi "non essenziali" nel nostro Paese. Ryanair e British Airways hanno sospeso tutti i voli da e per l'Italia. Per Ryanair lo stop partirà dalle 24 di domani fino all'8 aprile per i voli domestici e dalle 24 del 13 marzo fino all'8 aprile per i voli internazionali.

Italia isolata

Mentre il governo spagnolo da mezzanotte vieterà tutti i voli diretti tra la Spagna e l'Italia fino al 25 marzo. Anche Austria e Malta hanno chiuso i collegamenti con il nostro paese.

Austria

L'Austria ha sospeso tutti i voli di linea per l'Italia, e in serata è attesa invece la firma del decreto che bloccherà di fatto anche il traffico su strada e ferrovia, ad eccezione degli austriaci che fanno rientro, così come annunciato da Kurz. Ai confini, per il momento aperti, sono in atto controlli sanitari a campione, che in queste ore saranno intensificati. Per gli italiani che per motivi d'urgenza dovessero recarsi in Austria ci sarà l'obbligo di certificato medico. Tutti coloro che arrivano dall'Italia dovranno stare 2 settimane in auto-isolamento.

Von der Leyen: presto misure slot aerei

La Commissione Ue presenterà "rapidamente" una legislazione sugli slot aerei per aiutare il settore in sofferenza per il Coronavirus. "Vogliamo rendere più facile per le compagnie tenere gli slot anche se non operano voli, è una misura temporanea che aiuta l'industria e l'ambiente perché solleva la pressione sul settore e riduce le emissioni evitando gli aerei fantasma", costretti a volare anche senza passeggeri, ha detto la presidente della Commisisone Ue Ursula von der Leyen.

In Germania colpiti tutti i Laender

Dalla Germania arriva la notizia che con il primo contagio ufficiale in Sachsen-Anhalt, tutti i 16 Laender tedeschi sono adesso colpiti dal Coronavirus. Del caso ha riferito il ministero sociale di Magdeburgo. In Germania i morti sono due e oltre 1.100 i contagiati.

Il ministro dell'Interno della Germania, Horst Seehofer, rimarrà a casa propria a Ingolstadt, in Baviera, finchè non saranno resi noti i test al coronavirus effettuati su una persona con la quale era entrato in contatto pochi giorni fa. Si tratta di una persona incontrata a Bruxelles durante il vertice dei ministri dell'Interni dell'Ue della scorsa settimana di cui si sospetta un contagio da coronavirus. "Contiamo di avere chiarezza entro questa sera", ha detto il portavoce di Seehofer, Steve Alter. Intanto ll presidente del Robert Kock Institute, Lothar Wieler afferma che "siamo all'inizio dell'epidemia". Quanto alle misre da prendere molte ricalcano quelle già adottate in Italia. La Germania "sconsiglia i viaggi non essenziali" in Italia.

Le altre restrizioni

Hong Kong ha deciso che tutti i viaggiatori dall'Italia saranno messi in quarantena obbligatoria per 14 giorni. Malta ha annunciato la sospensione di tutti i collegamenti con ltalia. L'Arabia Saudita vieta di viaggiare da e verso l'Italia. Il Giappone da domani vieterà l'ingresso agli italiano provenienti da ciunque regioni e dan San Marino.

Macron: "Siamo solo all'inizio"

Emmanuel Macron ha esortato oggi i francesi ad avere un "comportamento civico". "Di fronte a questa epidemia che cresce, siamo solo all'inizio, abbiamo una responsabilità individuale", ha dichiarato il capo dello stato francese al termine della sua visita all'ospedale Necker parlando davanti ai giornalisti. "Quando si ha la febbre, non si prendono i mezzi di trasporto pubblico" e "non si va al lavoro". Il capo di gabinetto del presidente Patrick Strzoda si è messo in isolamento dopo essere venuto a contatto con un caso positivo.

Sassoli in autoquarantena

Che il momento sia difficile lo testimonia il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli che ha annunciato: "Essendo stato in Italia presiederò le sedute dal mio domicilio di Bruxelles per 14 giorni".

Usa, niente test per Trump

Negli Stati Uniti anche il neo nominato capo di gabinetto di Donald Trump, Mark Meadows, si è messo in quarantena volontaria dopo essere venuto a contatto con una persona positiva al coronavirus. Meadowos è tra i diversi parlamentari repubblicani che hanno partecipato la scorsa settimana insieme a Trump e al vice presidente Mike Pence alla conferenza Conservative Political Action (Cpac) dove una persona è risultata positiva al test. Meadowos è risultato negativo al test. La Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente Donald Trump nonostante abbia stretto la mano e viaggiato insieme sull'Air Force One con due deputati repubblicani esposti al contagio non è stato sottoposto al tampone non presentando alcun sintomo. Sul fronte economico Trump ha annunciato tagli alle tasse in busta paga, sussidi per i lavoratori, prestiti alle piccole imprese ed altre "importanti" misure per contrastare l'impatto economico del coronavirus.

I casi di coronavirus a New York aumentano e sono ora 25, cinque più di ieri e, con 11 casi, dichiara lo stato di emergenza anche il New Jersey. Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha ribadito come la chiusura delle scuole sia da considerare come l''ultima spiaggia'. "Voglio proteggere i bambini più di qualsiasi altra cosa, ma questa è una malattia che non presenta un problema per i nostri bambini", spiega de Blasio.

In Cina record minimo di casi

Record minimo di nuovi casi in Cina nelle ultime 24 ore, solo 19 da 40 il giorno precedente. Tra i nuovi casi, 17 riguardano la città di Wuhan, epicentro dell'epidemia mentre gli altri due contagiati sono una persone che ha viaggiato nel Regno Unito e l'altra in Spagna. I casi "importati" in Cina fino a questo momento risultano 69. Il totale dei contagi nello Stato del Dragone è salito a 80.754. Il bilancio dei decessi è pari a 3.136, con 17 persone morte nelle ultime 24 ore. A Wuhan il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Wuhan per un'ispezione "La battaglia è quasi vinta, i medici sono gli angei più belli". Oggi chiudono gli ultimi due ospedali da campo. Allentate anche le restrizioni al traffico nella provincia dell'Hubei.

In Africa 100 casi

L'Africa ha raggiunto i 100 casi. Secondo il sito della Cnn, questa è l momento la distribuzione dell'epidemia: Egitto 55 casi, Algeria 20, Sud Africa 7, Tunisia 5, Senegal 4, Marocco 2, Camerun 2, Burkina Faso 2, Nigeria 2, Togo 1.

Corea del Sud rallenta

La diffusione del coronavirus frena ancora in Corea del Sud: i nuovi casi registrati ieri sono stati 131, al passo più lento delle ultime due settimane, dopo i 248 di domenica, i 367 di sabato, i 438 di venerdì e i 518 di giovedì. Il totale delle infezioni, ha riferito il Korea Centers for Disease Control and Prevention, è salito a 7.513. I decessi sono aumentati di 3 unità, a 54.

Grand Princess: iniziato lo sbarco

E' iniziato lo sbarco dei passeggeri della Grand Princess, la nave da crociera attraccata a Oakland, in California, con 21 positivi al coronavirus. A bordo anche 32 italiani. Gli stranieri saranno riportati a casa mentre gli americani saranno tenuti in quarantena per 14 giorni in basi militari in California, Texas e Georgia. Tra i contagiati, 19 sono membri dell'equipaggio che saranno curati a bordo della nave.

Il resto del mondo

La Mongolia ha bloccato per sei giorni ingressi e uscite dalla sue città dopo il primo caso di coronavirus nel Paese: è un cittadino francese che lavora in una consociata locale del colosso nucleare Orano, specializzato nell'estrazione dell'uranio. L'uomo, arrivato via Mosca, non avrebbe rispettato la quarantena obbligatoria di 14 giorni. Cipro Nord ha comunicato il primo caso: si tratta di un turistab tedesco. L'Iran ha concesso permessi temporanei a 70mila detenuti a rischio contagio.

