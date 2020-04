Roma, 16 aprile 2020 - "In Cina sono succese cose che non sappiamo". Forte, secca e concisa la dichiarazione rilasciata dal premier francese Emmanuel Macron al quotidiano britannico The Financial Times. a proposito dell'emergenza Coronavirus e della sua gestione nel Paese asiatico. "Non bisogna cedere a una sorta di ingenuità che consiste nel dire che le cose erano assai più gravi - ha detto -, anche se evidentemente sono accaduti fatti che ignoriamo". Nel frattempo oltreoceano montano anche le polemiche su una possibile diffusione del virus in seguito a un incidente in un laboratorio di Wuhan.

Anche in Europa la pandemia non sta dando tregua tanto che la sezione europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme: "Non bisogna commettere errori adesso. Nonostante sia arrivata la primavera siamo ancora nel bel mezzo della tempesta". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Europa, Hans Kluge: "Negli ultimi 10 giorni, il numero dei casi registrati in Europa è quasi raddoppiato ed ha quasi raggiunto il milione. Questo significa che il 50% circa del peso globale rappresentato dal Covid-19 ricade su questa regione". Nel vertice di oggi però i leader del G7 hanno chiesto una "revisione e una riforma dell'Organizzazione mondiale della Sanita'". Lo ha dichiarato la Casa Bianca. Nei giorni scorsi il presidente americano, Donald Trump, era entrato in pieno conflitto con l'Oms sulla gestione della pandemia di Covid-19. Angela Merkel invece ha espresso chiaro sostegno all'Oms nella battaglia al Coronavirus: "può essere sconfitto soltanto da una risposta internazionale, forte e coordinata".



Non si arresta il triste bilancio del Coronavirus: ha raggiunto quota 140.773 decessi nel mondo, parlano i dati della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti hanno il maggior numero di vittime, oltre 33.000, seguite dall'Italia che ha superato le 22.000 e dalla Spagna con oltre 19.000. Nel mondo, il numero totale di casi ha raggiunto almeno 2.101.164.

L'agenzia France Presse stima in 90mila il numero dei morti in Europa. Nonostante tutto la Gran Bretagna non intende rimandare la transizione post Brexit in scadenza il 31 dicembre 2020. Lo ha ripetuto un portavoce di Downing Street, replicando al moltiplicarsi d'ipotesi del genere, e aggiungendo anzi che non solo il governo Tory di Boris Johnson non intende chiedere alcuna estensione.



In Africa le forze di sicurezza nigeriane hanno ucciso 18 persone accusate di non aver rispettato le misure di contenimento. E sempre in Africa oltre un milione di test saranno forniti dalla prossima settimana per cercare di stabilire il reale numero di casi nel continente.

Usa, 22 milioni di disoccupati

Gli americani senza lavoro sono 22 milioni: hanno perso la loro occupazione nelle ultime quattro settimane con le chiusure disposte per contenere il coronavirus. I 22 milioni sono circa il numero netto dei posti creati in nove anni e mezzo di ripresa iniziata alla fine dell'ultima recessione nel 2009 fino all'arrivo della pandemia. Le richieste di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti la scorsa settimana si sono attestate 5,24 milioni dopo i 6,61 milioni della settimana precedente.



Nello stato di New York, i morti per Coronavirus sono leggermente in calo: gli ultimi dati parlano di 606 in 24 ore, contro gli oltre 700 di ieri. Lo afferma il governatore Andrew Cuomo, sottolineando che il bilancio delle vittime complessivo è 12.192. Ma oggi, Cuomo, ha anche annunciato che l'obbligo di restare a casa è stato esteso fino al 15 maggio.

Dirigenti dell'intelligence Usa e della sicurezza nazionale americana stanno esaminando tra le possibilità quella che il nuovo coronavirus sia nato, più che in un mercato, in un laboratorio di Wuhan e che si sia diffuso a causa di un incidente. Lo riferisce la Cnn citando varie fonti a conoscenza del dossier, che ritengono però prematuro trarre qualsiasi conclusione. Ieri il Wp aveva riportato la notizia di due cable di diplomatici Usa a Pechino che nel 2018 ammonivano sulle carenze del laboratorio di virologia di Wuhan. Negli Usa i numeri della pandemia sono da brivido: i morti hanno superato i 28 mila (28.326), i casi di contagio i 636 mila (636.350). Intanto il presidente Trump attacca nuovamente l'Oms: "Hanno fatto un orribile, tragico errore" nella gestione della pandemia di coronavirus "forse sapevano cosa stava succedendo". E ha comunicato (dopo avr minacciato di sospendere il Congresso) che oggi counicherà la linee guida per la riapertura. Intanto è scontro sul piano degli aiuti: le pornostar americane tuonano contro Trump per l'esclusione dalle tutele.

Germania, record di 315 morti in un giorno

Mentre si appresta ad uscire dal lockdown, la Germania registra il dato peggiore per i decessi a causa del coronavirus dall'inizio dell'epidemia. Come ha reso noto il Robert Koch Institute, si sono verificati 315 morti in 24 ore, il numero più elevato in un singolo giorno, e il totale delle vittime del Covid-19 è salito a 3.569. I contagi sono aumentati di 2.866 a 130.450. Finora circa 77mila pazienti sono guariti dall'infezione, 4.500 in più rispetto alla precedente rilevazione. Dall'inizio dell'epidemia sono stati eseguiti circa 1,73 milioni.

In Austria tamponi a tappeto in tutte le Rsa

In Austria tutti gli ospiti e tutto il personale delle case di riposo saranno sottoposti a tampone. Lo ha annunciato il ministro della salute Rudolf Anschober: "Parliamo di complessivamente 130.000 persone".

Spagna, i deceduti tornano a salire

In Spagna il numero di morti è tornato a salire, dopo che aveva registrato nei giorni scorsi un calo. Nelle ultime 24 ore sono stati altri 551 i decessi per un totale di oltre 19 mila. I contagi sono in tutto 182.816.

Situazione critica in Olanda

Resta critica la situazione in Olanda dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 181 nuovi decessi e 1.061 casi positivi. Secondo i dati diffusi dall'Istitutodi sanità pubblica dell'Olanda (Rivm), il numero dei morti è così salito a 3.315 mentre i contagi sono complessivamente 29.214.

Gran Bretagna

Il Regno Unito resta in lockdown per almeno altre tre settimane sullo sfondo di un situazione segnata da oltre 100.000 contagi da coronavirus diagnosticati e centinaia di morti al giorno. L'annuncio, scontato, è giunto oggi sulla base della raccomandazione di un comitato di consulenti scientifici (Sage) dal ministro Dominic Raab, supplente del convalescente Boris Johnson alla guida del governo Tory.







Era tornato a salire oltre il picco di 800 il numero di morti da coronavirus registrati nei soli ospedali del Regno Unito nelle ultime 24 ore, con altri 861 decessi. I contagi diagnosticati superano intanto ora quota 103.000, con una curva d'aumento stabile.

Francia, il giallo dei contagi sulla portaerei

In Francia è mistero su come si siano ammalati di Coronavirus 668 marinai dei 1.950 a bordo della portaerei Charles De Gaulle, che il 15 marzo aveva fatto tappa a Brest, nel Nord della Francia, e secondo le prime indagini, nessuno aveva mostrato sintomi della malattia al ritorno in mare.

Sono invece 11.060 i decessi in ospedale dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Francia, con un aumento di 417 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 514). A questi si aggiungono 6.860 morti nelle case di riposo, per un totale di 17.920 decessi in totale,

Belgio

Il Belgio supera la Spagna e diventa il primo Paese in Europa per morti legate alla pandemia di Covid-19 rispetto alla popolazione. Con i 417 nuovi decessi segnalati oggi, il totale delle vittime in Belgio ha toccato quota 4.857. Per un Paese che conta circa 11,5 milioni di persone questo significa una media di 419 morti per milione di abitanti. In base ai calcoli effettuati da Afp e Politico, il dato belga supera per la prima volta quello della Spagna (409)

Russia, contagi vicini a quota 30mila

Aumentano i casi in Russia. Sono 3.448 i nuovi contagiati registrati nelle ultime 24 ore, ieri erano invece 3.388. Il totale sale così a 27.938 persone. Le vittime del nuovo virus in Russia sono ufficialmente 232, di cui 34 decedute nel corso dell'ultima giornata. Nella sola Mosca, una megalopoli di oltre 12 milioni di abitanti, si registrano 16.146 casi di Covid-19, di cui 1.370 accertati nelle ultime 24 ore.

Morto Lee Konitz, grande del jazz

Lee Konitz, uno dei grandi interpreti del jazz mondiale è morto a 92 anni al Lenox Hill Hospital di New York. Il figlio, Josh Konitz, ha confermato la notizia. le cause del decesso sono da attribuirsi al Covid-19.

Turchia

E' 1.643 il numero delle persone che hanno perso la vita in Turchia a causa del coronavirus, con 125 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Sono invece 74.193 i contagi di Covid-19 nel Paese, con 4.801 nuovi casi secondo l'ultimo aggiornamento.

Corea del Sud, 22 nuovi casi

La Corea del Sud ha registrato mercoledì 22 nuovi casi, portando il totale delle infezioni a livello nazionale a 10.613. I morti sono 229.

Cina, aumentano i contagi interni

La Cina ha confermato oggi un calo del numero dei nuovi cas importati dall'estero, ma un aumento delle infezioni locali, mentre a Pachino sono stati registrati nuovi contagi per la prima volta in più di tre settimane. I casi importati sono scesi a 34 nelle ultime 24 ore, due in meno di ieri. Il numero dei contagi locali è aumentato invece a 12,dai 10 del giorno precedente. Tre nuove infezioni sono state registrate a Pechino.In totale i nuovi contagi confermati dalla Cina nelle ultime 24ore sono dunque 46 e portano il bilancio complessivo a 82.341.

Il resto del mondo

In Israele 12.592 casi e 140 morti. In Pakistan 6.505 e 124 decessi. In Giappone si è arrivati a 9.294 contagiati e 148 deceduti. Dichiarato lo stato di emergenza. In India 12.380 e 414 morti.

