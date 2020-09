Roma, 11 settembre 2020 - Sono più di 28 milioni i contagi da Covid-19 nel mondo. Lo rende noto la Johns Hopkins University, aggiornando a 28.161.373 il totale dei casi. E' invece salito a 909.479 il totale delle vittime per complicanze legate all'infezione da Coronavirus. Gli Stati Uniti risultano il Paese più colpito con 6.396.039 contagiati e con 191.766 vittime. Per contagi seguono India, Brasile e Russia.

India, record mondiale di contagi

In India sono stati registrati 96.551 nuovi casi nelle ultime 24 ore, portando a 4.562.414 il totale delle persone contagiate. Si tratta del numero più alto di contagi registrati in 24 ore in un singolo Stato dall'inizio della pandemia. Lo rende noto il ministero della Sanità di Nuova Delhi, che aggiorna a 76.271 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione, 1.209 in più rispetto a ieri. L'India è il secondo Paese più colpito dal Covid-19 al mondo dopo gli Stati Uniti, dove oltre in 6,39 milioni sono stati contagiati.

Trump: "Mai mentito sul Covid"

"Non ho mentito. Quello che ho detto è che non bisognava cadere nel panico". Donald Trump si è difeso così in un briefing alla Casa Bianca dall'accusa di aver nascosto la gravità del coronavirus, come rivelato nel libro di Bob Woodward. "La sua è una domanda sciagurata» ha attaccato il giornalista di Abc che gli aveva chiesto "perché ha mentito" agli americani. Trump poi ha rilanciato l'interrogativo sul perché Woodward non ha reso noto prima le sue rivelazioni.

Israele in lockdown

Il comitato ministeriale di Israele per il coronavirus ha proposto nella notte il lockdown del Paese a fronte del picco dei contagi delle ultime settimane. La decisione sarà convalidata dal governo domenica. Nella fase iniziale il lockdown durerà due settimane e riguarderà la festa di Rosh ha-Shanà (il Capodanno ebraico) ed il digiuno di Kippur. Se avrà l'effetto sperato, sarà poi allentato in forma molto graduale. I casi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 4.038, l' 8,8% dei test effettuati.

Gran Bretagna

Il governo britannico ha dichiarato di voler reintrodurre il Portogallo e di voler aggiungere l'Ungheria alla sua lista di Paesi di ritorno dai quali è obbligatorio sottoporsi a quarantena. Le nuove restrizioni, che richiedono l'auto-isolamento di tutti gli arrivi dai Paesi per 14 giorni, entreranno in vigore sabato.

Ucraina, nuovo record

In Ucraina si è registrato un record di 3.144 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il Consiglio per la sicurezza nazionale. E' stato quindi aggiornato a 148.756 il totale dei casia; 3.076 persone hanno perso la vita per complicanze legate al virus.

Russia, 5.504 nuovi casi

Nelle ultime 24 ore in Russia si sono registrati 5.504 nuovi casi e 102 persone sono morte a causa del morbo. Lo riferisce il centro operativo nazionale anticoronavirus. Stando ai dati ufficiali, dall'inizio dell'epidemia sono stati accertati 1.051.874 contagi e 18.365 decessi.

America Latina

L'America Latina ha superato quota 8 milioni di contagi, secondo i dati ufficiali. Il Brasile rimane il paese più colpito della regione, con quasi 4,2 milioni di casi e oltre 128.500 decessi. Seguono il Perù, la Colombia e il Messico

Brasile

Il Brasile ha registrato ieri 40.557 nuovi e altri 983 morti: lo ha reso noto il ministero della Sanità. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 4.238.446 e quello delle vittime a 129.522.