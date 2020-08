Roma, 8 agosto 2020 - L'allarme Coronavirus non si smorza. Anzi, a livello mondiale più di un Paese parla apertamente di 'seconda ondata' della pandemia. Stando ai conteggi della Johns Hopkins University, il bilancio dei morti provocati dal coronavirus a livello globale ha superato la soglia dei 720mila, mentre il numero complessivo dei contagi ha oltrepassato quota 19,3 milioni. I decessi nel mondo dall'inizio della pandemia sono per la prcisione 720.074 a fronte di 19.306.868 contagi. Finora sono guarite nel complesso 11.682.733 persone.

In testa alla classifica dei Paesi infettati dal Coonavirus ci sono gli Stati Uniti con quasi 5 milioni di casi (in netta crescita: + 59mila nelle 24 ore). Continua ad aumentare anche il numero delle vittime: 1318 in un giorno, a complessive 161.097. ma il presidente Trump conserva l'ottimismo: Il vius sta scomparendo, assicura.

Focus / Aumentano i contagi tra i giovani

Non sorride l'Europa, con la Francia che ieri ha registrato ben 2.288 nuovi casi di coronavirus, con un trend in rescita che porta i contagi a 9.330 nell'ultima settimana.

Usa

Gli Stati Uniti si avviano rapidamente verso la soglia dei cinque milioni di casi di coronavirus. Secondo gli ultimi conteggi della Johns Hopkins University, ad oggi il bilancio complessivo dei contagi è a quota 4.941.635, inclusi 161.347 morti. Dall'inizio della pandemia sono guarite nel Paese 1.623.870 persone. In California superati i 10mila casi.

Eppure per il presidente Donald Trump la pandemia "sta scomparendo in Usa": il tycoon lo ha detto in una conferenza stampa nella sua residenza a Bedminster. Gli Usa continuano ad essere da tempo al primo posto nella classifica mondiale per gli effetti del coronavirus.

America Latina e Caraibi

L'America Latina e i Caraibi sono diventati la regione del mondo più colpita dall'epidemia di coronavirus: si contano 213.120 morti, il dato più alto del mondo, davanti all'Europa che ha registrato 212.660 decessi. Negli ultimi sette giorni, un decesso su due nel mondo è avvenuto in America Latina. La regione, inoltre, è quella che conta più casi di contagio, oltre 5,3 milioni, essenzialmente concentrati in Brasile, dove il bilancio dei decessi si avvicina a quota 100mila e le infezioni hanno superato i 2,9 milioni.

Sull'area insiste anche il triste primato del Messico, che è terzo a livello mondiale per decessi con oltre 50mila morti e (50.517) e 462.690 casi confermati. Altro Paese critico è la Colombia, dove sono stati superati i 12mila pazienti morti. A Cuba, dove i casi giornalieri sono in aumento, a livello di marzo-aprile, le autorità hanno imposto nuove restrizioni alla circolazione di veicoli e persone a L'Avana.

Il Brasile è il secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, più colpito dalla pandemia e a più di cinque mesi dal primo caso, segnalato il 26 febbraio a San Paolo, il virus è ancora fuori controllo in alcune regioni di questo Paese di 210 milioni di abitanti. Il tasso di mortalità per malattia nel Paese è di 47,4 ogni 100.000 abitanti.

Australia

Lo stato di Victoria in Australia ha registrato altri 466 nuovi casi di coronavirus e 12 morti. Uno dei deceduti aveva circa 30 anni e si tratta del secondo paziente di questa fascia di età che muore nell'ultima settimana nello stato australiano. Nello stato di Victoria, dove si lotta per mantenere sotto controllo il contagio, si contano 14.283 contagiati e 193 morti.