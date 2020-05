Roma, 3 maggio 2020 - Gli Stati Uniti registrano altri 1.435 decessi in 24 ore per Coronavirus, un aumento in calo rispetto ai giorni scorsi. Il totale dei morti supera così quota 66.300. I casi totali rilevati nel Paese sono 1,13 milioni. Appello all'unità da parte dell'ex presidente Geroge W. Bush. In un video di tre minuti, l'ex presidente repubblicano invita a mettere da parte le divisioni: "Ricordiamoci quanto sono piccole le nostre differenze di fronte a questa minaccia condivisa. Non siamo dei combattenti di parte. Siamo esseri umani, ugualmente vulnerabili agli occhi di Dio". Intanto una quarantina di stati Usa riaprono. E in quelli ancora chiusi scoppiano le proteste.

Gran Bretagna, il racconto di BoJo

"Mi hanno dato una maschera per il viso e ho ricevuto litri e litri di ossigeno. E' stato un momento difficile, non lo nego". Così il premier britannico Boris Johnson, scampato al Covid-19, che l'ha costretto al ricovero in terapia intensiva, ripercorre in un'intervista al Sun i momenti più complicati della sua malattia: "Ero consapevole - dice - che c'erano piani di emergenza in atto. I medici avevano tutti i tipi di accordi su cosa fare se le cose fossero andate male".

Giappone

In Giappone sale a più di 500 il bilancio totale delle vittime, secondo quanto riportato dai media locali. Secondo l'emittente NHK, 530 persone sono morte di Covid-19 nel Paese del Sol Levante dall'inizio dell'epidemia, mentre i contagiati sono più di 15.500 secondo i dati ufficiali. Il primo ministro giapponese Shinzo Abe deciderà lunedì se prolungare lo stato di emergenza nazionale di circa un mese, in scadenza il 6 maggio prossimo.