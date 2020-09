Washington, 2 settembre 2020 - I casi accertati di Coronavirus nel mondo sono 25.749.642, con 857.015 decessi: il bilancio, redatto quotidianamente dalla Johns Hopkins University, cresce inesorabilmente.

Francia, postivi 3 calciatori del Psg

Spagna, record da marzo

La Spagna ha ufficializzato 8.581 nuovi casi positivi di coronavirus: si tratta del più elevato incremento giornaliero da marzo. Gli ultimi dati portano il numero totale dei contagi in Spagna a 479.554 ma il trend è in costante crescita negli ultimi giorni.

Stati Uniti, no al piano per il vaccino

Gli Stati Uniti hanno registrato 43.253 nuovi casi di Covid-19, che portano a 6.075.384 il numero complessivo dei contagi. Altre 1.067 persone sono morte nelle ultime 24 ore, per un totale di 184.686 decessi dall'inizio della pandemia. La California è lo stato che conta il maggior numero di contagi, pari a 717.162, seguito da Texas (637.721) e Florida (631.040), mentre New York è quello con il più alto numero di decessi, pari a 32.966. Un portavoce della Casa Bianca ha detto che l'amministrazione Trump "non parteciperà" al piano in cui siano coinvolti i principali Paesi del mondo volto a distribuire in modo equo il vaccino. "Gli Usa continueranno a coinvolgere i loro partner internazionali per sconfiggere il virus, ma non saremo vincolati da organizzazioni multilaterali influenzate dalla corrotta Oms e dalla Cina", ha spiegato il portavoce.

Nancy Pelosi senza mascherina

La speaker (dem) della Camera Nancy Pelosi, terza carica dello Stato, è stata ripresa mentre andava nel salone di una parrucchiera senza mascherina, lunedì scorso a San Francisco. Le immagini sono state diffuse dalla Fox. Una visita imbarazzante per l'esponente di punta di un partito che raccomanda di rispettare le misure anti Covid, tanto più che i parrucchieri sono chiusi per legge a San Francisco.

Coronavirus Italia, il bollettino del 2 settembre

America Latina, il virus galoppa

Continua a essere drammatica. Il Brasile è arrivato a sfiorare la barriera di 4 milioni di infezioni. Il ministero della Salute brasiliano ha specificato che nelle 24 ore sono stati 42.659 i nuovi contagi nel Paese. Il numero ufficiale dei decessi causati dal Covid-19 è cresciuto di 1.215 a 122.596.

In Argentina si sono registrate 10.504 nuove infezioni, portando il numero complessivo dei contagi a 428.239. Sono invece 259 le vittime, sempre in un solo giorno, dato che porta i decessi nel Paese a 8.919.

Il Messico ha registrato 6.476 nuovi casi, che portano a 606.036 il totale dei contagi. Stando agli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, altre 827 persone sono morte nelle ultime 24 ore, per complessivi 65.241 decessi dall'inizio della pandemia. Un dato che fa del Messico il quarto paese al mondo per numero di morti, dietro a Stati Uniti, Brasile e India. In America Latina, il Messico è il quarto paese per numero di contagi, dietro a Brasile, Perù e Colombia, stando sempre ai dati della Johns Hopkins University.

