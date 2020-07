Roma, 23 luglio 2020 - I casi legati al Coronavirus nel mondo hanno superato la soglia dei 15 milioni. I dati forniti dalla Johns Hopkins University parlano di 15.000.424 casi dall'inizio della pandemia. Gli Stati Uniti continuano a essere il paese in testa alla classifica dei paesi infetti. Ieri i nuovi casi nel territorio americani sono stati 71.695, i morti 1.195​. In Florida è morta una bambina di 9 anni che aveva contratto il virus: La California continua a essere l'epicentro della pandemia americana, con più contagi dello stato di New York. A Washington la mascherina intanto diventa obbligatoria per tutte le persone che escono di casa. Il presidente Donald Trump è intervento sul tema della riapertura delle scuole: "Sono a mio agio" all'idea di "mio figlio e dei miei nipoti" a scuola, ha detto Trump. "Abbiamo una strategia nazionale" per le scuole ma "come sapete la decisione definitiva sta ai governatori. Penso che molti di loro vogliano le scuole aperte". Trump ha anche lanciato un messaggio rassicurante agli anziani: "Voglio inviare un messaggio di speranza a ogni anziano che si è trovato ad affrontare le difficoltà dell'isolamento durante quelli che sono gli anni d'oro. Speriamo di arrivare alla fine del tunnel rapidamente. La luce inizia a brillare. Ci arriveremo molto rapidamente".

Coronavirus Italia, il bollettino di oggi

In Europa i casi di Coronavirus hanno superato la soglia dei tre milioni: è quanto emerge da un conteggio dell'agenzia di stampa Afp. Ieri nel mondo, secondo il bilancio della Johns Hopkins University, è stata anche una giornata-record: nelle ultime 24 ore ci sono stati 279.700 nuovi casi in tutto il mondo. I decessi, secondo la Johns Hopkins, sono al momento 623 mila. Originale test sui contagi in Germania: autorizzato concerto-esperimento per 4 mila persone per valutare il tasso di diffusione del virus nei grandi raduni.

Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno registrato 71.695 nuovi casi e oltre mille morti nelle ultime 24 ore, secondo l'ultimo bilancio fornito dalla Johns Hopkins University. Il numero totale dei contagiati nel Paese sfiora ora i quattro milioni. In particolare, le persone che hanno contratto il Covid-19 nel Paese dall'inizio della pandemia sono 3.970.906. Le vittime da ieri sono 1.195, per un bilancio totale dei decessi pari a 143.190.

In Florida è morta una bambina di nove anni. Si tratta della vittima più giovane dell'epidemia nello stato americano dove sono morti altri 4 bambini e adolescenti, tra gli 11 ed i 17 anni. Il decesso è avvenuto nella contea di Putnam. Al momento non è stato specificato se la bambina fosse affetta da altre patologie. Ieri in Florida, che ora è uno degli stati maggiormente colpiti dal Covid negli Stati Uniti, si sono registrati 139 decessi. In tutto sono oltre 28mila i bambini che si sono ammalati di Covid-19 in Florida, 282 dei quali sono stati ricoverati in ospedale. Mentre sono quasi 380mila i casi in totale, con 5.345 decessi.

Messico

Le autorità sanitarie messicane hanno registrato 790 nuovi decessi e 6.019 contagi nelle ultime 24 ore, portando il bilancio totale a 41.190 decessi e 362.274. L'aumento delle casi è stato dell'1,6% rispetto al giorno precedente, mentre i decessi sono cresciuti dell'1,9%.

Brasile

Il Brasile ha registrato ulteriori 1.284 decessi e un record di 67.860 nuovi contagi nelle ultime 24 ore: lo hanno comunicato il Consiglio nazionale dei segretari sanitari e il ministero della Sanità. Il numero complessivo dei casi confermati di Covid-19 nel Paese è dunque salito a 2.227.514, mentre il totale delle vittime dall'inizio della pandemia ha raggiunto quota 82.771. Il tasso di letalità (ovvero la percentuale di decessi rispetto al numero di malati) è nel frattempo sceso dal 4% al 3,7%, mentre quello di mortalità è pari a 39,4 persone ogni 100 mila abitanti.

Argentina

L'Argentina ha registrato un record giornaliero di casi per il secondo giorno consecutivo con 5.782 contagi ieri dopo i 5.344 di martedì: lo ha reso noto il ministero della Sanità. Il nuovo dato porta il bilancio complessivo dei casi nel Paese a quota 141.900. I morti sono stati 98 nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.588.

Perù

Il Perù ha superato oggi la soglia dei 17.000 morti: lo ha annunciato il ministero della Sanità locale, spiegando che i decessi sono ora 17.455. Il bilancio è stato corretto al rialzo, dopo che le autorità locali hanno inserito un rilevante numero di vittime non conteggiate fino ad oggi. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 188. Il numero di contagi è aumentato invece di 4.463 casi, per complessive 366.550 infezioni dall'inizio della pandemia.

India

Sono più di 1,2 milioni le persone contagiate in India dall'inizio della pandemia, secondo i dati forniti oggi dal ministero locale della Sanità. Le autorità del Paese hanno confermato inoltre circa 30.000 vittime. L'India ha decretato il lockdown nello scorso mese di marzo, quando ha registrato una prima impennata delle infezioni. Le misure di restrizione sono poi state allentate a giugno, in un momento in cui la curva dei contagi sembrava essersi appiattita.

Pakistan

Il Pakistan ha registrato 1.763 nuovi casi e ulteriori 32 decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 269.191 e quello dei morti a quota 5.709. Dall'inizio della pandemia sono guarite nel Paese 213.175 persone, di cui 2.707 nelle ultime 24 ore.

Giappone

Record anche in Giappone per quanto riguarda nuovi casi: 796. Il nuovo dato porta il bilancio complessivo dei contagi nel Paese a quota 27.741, inclusi i 712 casi diagnosticati sulla nave da crociera Diamond Princess. Allo stesso tempo è morta in Giappone un'altra persona a causa del virus, un decesso che porta il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a quota 1.003. Per quanto riguarda Tokyo, ieri la capitale ha registrato 238 nuovi casi.

Russia

La Russia ha registrato 5.848 nuovi casi nelle ultime 24 ore, aggiornando il totale delle persone contagiate a 795.038. Secondo il bilancio fornito dalle autorità sanitarie del Paese, almeno 147 pazienti sono morti da ieri. I decessi complessivi sono ora 12.892.

Repubblica Ceca

Sono 68 le persone infettate, tra le quali alcuni calciatori dopo una festa in un club di Praga l'11 luglio, secondo le autorità sanitarie locali. Altre infezioni sono state riscontrate anche tra i familiari e gli stretti contatti dei partecipanti alla festa e degli ospiti del club. Mentre i funzionari sanitari locali non hanno menzionato le società sportive colpite, le società calcistiche Sparta Praga, Boemia 1905 e Dukla Praga hanno confermato ai media locali contagi nelle loro squadre junior o riserve. La Repubblica Ceca ha registrato 14.448 casi e 364 morti.

Bulgaria

In Bulgaria nelle ultime 24 ore si sono registrati 330 nuovi contagi, con il totale salito a 9.584. Come hanno riferito i responsabili sanitari, da ieri vi sono stati altri sette decessi, che portano a 320 il numero delle vittime. I casi attivi sono 4.620, mentre in ospedale sono ricoverati 642 pazienti, 24 dei quali in terapia intensiva. Sono oltre 500 gli operatori sanitari contagiati

Germania

Almeno 569 persone sono state contagiate nelle ultime 24 ore in Germania. Lo ha riferito oggi l'Istituto per le malattie infettive Robert Koch. Il bilancio complessivo dei casi nel Paese è ora di 203.368 casi. Le vittime da ieri sono invece 6, per complessivi 9.101 decessi.

In Germania ok a un concerto 'laboratorio vivente' di ricerca scientifica su Covid-19. Il prossimo 22 agosto, a Lipsia, il cantante tedesco Tim Demzko canterà davanti a 4000 persone. Lo scopo dell'esperimento è valutare il tasso di diffusione nei grandi raduni. Al momento già 1000 volontari, di età compresa tra i 18 e i 50 anni, si sono già registrati a partecipare all'evento. Il tutto sarà supervisionata dai ricercatori della Martin Luther University di Halle-Wittemberg, in accordo con il ministero della Scienza della Sassonia.

Svizzera

Allarme a un campo estivo, almeno sette bambini nel cantone svizzero dei Grigioni sono risultati positivi al coronavirus, e altre 196 persone sono state messe in quarantena nella struttura che ospita giovani tra i 9 e i 13 anni. In Svizzera, che nelle ultime due settimane sono stati registrati circa 100 casi al giorno, in totale ha 33.500 contagiati e 2.000 i morti.

Israele

Israele, alle prese con la seconda ondata di coronavirus, ha superato la soglia record dei 2mila contagi nelle ultime 24 ore. Lo ha fatto sapere il ministero della sanità secondo cui da ieri le infezioni sono state 2.032 portando il totale da inizio pandemia a 56.748 casi. Di questi, 32.755 sono in fase attiva con 295 pazienti in gravi condizioni e 79 collegati ai ventilatori. Con 3 nuove morti, il totale delle vittime segna ora la cifra di 433.

Sudafrica

Il Sudafrica ha annunciato un aumento record di decessi giornaliera. Ieri, infatti, ci sono stati 572 morti, che hanno portato a quota 5.940 il numero totale delle vittime nel Paese. Quasi la metà di questa cifra è stata segnalata nella provincia del Capo Occidentale, ma la maggior parte dei casi confermati si trova tuttavia nella provincia di Gauteng, centro finanziario del Paese ed epicentro della pandemia. La provincia del Capo Occidentale è seconda per numero di contagi, che in Sudafrica attualmente ammontano a 394.948 unità.