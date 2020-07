Washington, 12 luglio 2020 - La pandemia da Coronavirus, che in Italia si sta sempre più attenuando, continua a fare paura in molti Paesi. Gli Usa marciano su continui record di contagi (ieri altri 66.528 casi, che hanno portato il totale a 3.242.073). Dati impressionanti: come ha sottolineato la Cnn, il numero di contagiati supera quello della popolazione di Chicago, la terza città più grande degli Stati Uniti. Eppure le spiagge di Los Angeles sono affollate come non mai, e in Florida ha riaperto Disney World.

Oms

I casi giornalieri di coronavirus a livello globale hanno ampiamente superato la soglia dei 220.000 venerdì scorso segnando un nuovo record dall'inizio della pandemia: è quanto emerge dal sito dell'Organizzazione mondiale della Sanità, che in sole 24 ore ha registrato il 10 luglio 228.186 contagi confermati nel mondo. Si tratta dell'ultimo dato definitivo finora disponibile sul sito dell'organizzazione, in quanto per la giornata di ieri il conteggio - di 219.983 casi confermati - è ancora provvisorio. Venerdì scorso l'incremento è stato di 23.219 casi rispetto a giovedì, pari all'11,33%. Inoltre, venerdì sono morte nel mondo 5.568 persone a causa del coronavirus, mentre per la giornata di ieri il dato provvisorio indica 5.286 decessi.

Stati Uniti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è apparso in pubblico indossando per la prima volta una mascherina dopo lunghe resistenze, proprio nel giorno in cui gli Usa hanno segnato il record di nuovi contagi. L'inquilino della Casa Bianca ha indossato la mascherina durante una visita al Walter Reed National Military Medical Center nel Maryland. "Non sono mai stato contro le mascherine - ha detto - ma credo che si debbano valutare tempo e luogo".

Dalle nuove linee guida emesse dai Centri Usa per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), emerge che circa quattro persone su 10 infette dal coronavirus sono asintomatiche e circa la metà dei contagi avviene prima che gli infetti si ammalino. Secondo le "attuali migliori stime" dei Cdc, il 40% delle persone affette da Covid-19 è asintomatico. Si tratta di un aumento rispetto al 35% stimato lo scorso 20 maggio. È stato aggiornato inoltre il metodo di calcolo del tasso di mortalità dell'infezione, che adesso prende in considerazione sia i casi asintomatici, sia quelli sintomatici, a differenza di quello precedente che si basava solo sui casi sintomatici: questo tasso è ora dello 0.65%, ovvero lo 0.65% delle persone infette da Covid-19 muore. Circa la metà delle infezioni viene trasmessa prima che le persone si ammalino, una percentuale in aumento rispetto al 40% stimato in maggio.

India

L'India ha registrato altri 28.637 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: si tratta del quarto record giornaliero consecutivo, che porta il bilancio complessivo dei contagi nel Paese a quota 849.553. Allo stesso tempo, il numero dei morti è aumentato a quota 22.674. Lo Stato più colpito rimane quello del Maharashtra (ovest), con 246.660 casi e 10.116 morti. L'India è il terzo Paese al mondo con il maggior numero di casi dopo gli Stati Uniti (3.247.771) e il Brasile (1.839.850). Secondo il ministero della Sanità indiano, i casi attivi nel Paese sono attualmente 292.258, mentre 534.620 persone sono guarite.

Brasile

Oltre mille morti per coronavirus in un giorno: tanti ne sono stati registrati in Brasile dove in 24 ore sono deceduti 1.071 pazienti, portando il totale a 71.469. Secondo Paese al mondo per casi e decessi per Covid-19 dopo gli Usa, il Paese latinoamericano si avvicina ormai ai 2 milioni di contagiati (1.839.850).

Giappone

A Tokyo per il quarto giorno consecutivo sono stati registrati oltre 200 casi di coronavirus, ha riferito l'emittente Nhk, precisando che il numero di contagi nelle ultime 24 ore è stato di 206. Una seconda ondata di Covid-19 alla quale le autorità giapponesi stanno cercando di porre un freno, dopo aver revocato lo stato d'emergenza nella capitale.

Pakistan

Il Pakistan registra 74 nuovi decessi e 2.521 contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo quanto reso noto dal ministero della Sanità. I nuovi dati portano il totale delle vittime a 5.197 e quello dei casi a 248.872. Sempre nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 3.566, con il totale che sale a 156.700. I pazienti in condizioni critiche sono attualmente 2.118, cioè 38 meno del giorno prima.

Germania

In Germania sono stati registrati altri 248 casi di coronavirus, portando il totale a 198.804. Lo ha riferito il Robert Koch Institute (Rki), aggiungendo che ci sono stati altri 3 morti per Covid-19, per complessivi 9.063 decessi.