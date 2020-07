Washington, 10 luglio 2020 - Nuovo record di casi di Coronavirus negli Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University, sono oltre 65.500 i nuovi casi negli Usa, primo paese al mondo per contagi, saliti a 3,11 milioni con 133.290 decessi. In Florida fra i morti c'è anche un bimbo di 11 anni. Anthony Fauci, immunologo della Casa Bianca, ha detto che "tenere sotto controllo la pandemia sarà un serio problema" e che "è comprensibile" che l'Ue abbia chiuso le frontiere ai viaggiatori dagli Usa per paura del Coronavirus. Nel mondo sono oltre 12 milioni i casi totali di Covid-19 registrati. In Bolivia la presidentessa ad interim Jeanine Anez ha reso noto di essere risultata positiva al Covid-19. E' il secondo capo di stato sudamericano positivo dopo Jair Bolsonaro del Brasile.

Stati Uniti

Nuovo brutto record per gli Usa, primo Paese al mondo per numero di contagi a causa della pandemia. In 24 ore si sono registrati più di 65.500 nuovi casi, secondo un conteggio della Johns Hopkins University. In totale negli Usa i contagi sono più di 3,11 milioni (su oltre 12 milioni a livello globale) con 133.290 decessi. In Florida un altro bimbo di 11 anni è morto per complicazioni legate al coronavirus. Lo rendono noto le autorità sanitarie. Negli Usa è il quarto minorenne deceduto per il Covid-19.

Brasile

Il Brasile ha registrato 42.619 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 1.220 decessi. Lo ha comunicato il ministero della Salute. In totale i casi sono oltre 1,7 milioni dall'inizio della pandemia, mentre i decessi ammontano a 69.184, sempre secondo il ministero. Il premier Jair Bolsonaro, che martedì aveva comunicato di aver contratto il virus, nella diretta Facebook di oggi ha detto di "stare bene".

Messico

Il Messico ha registrato un nuovo record giornaliero di contagi con 7.280 nuovi casi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Con questi, il totale dei casi accertati in Messico dal 28 febbraio ad oggi è di 282.283, 33.526 i decessi. Il numero di nuovi decessi nelle ultime 24 ore è 730.

Bolivia

La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha reso noto di essere risultata positiva al Covid-19. "Sto bene. Lavorerò in isolamento", ha dichiarato in un video su Twitter la 53enne Anez, precisando che resterà in quarantena per 14 giorni prima di fare un altro test. La Bolivia, che ha una popolazione di 11 milioni, ha registrato un totale di 42.984 casi di contaminazione e conta 1.577 morti

Venezuela

Positivo al test per il coronavirus Diosdado Cabello, vice presidente dell'Assemblea costituente del Venezuela controllata da Nicolas Maduro. "Sono risultato positivo al Covid-19, da allora sono in isolamento e seguo la terapia consigliata", ha twittato il numero due del Partito socialista unito del Venezuela. "Sono sicuro che con la tua forza mortale e spirituale supererai questi giorni", ha commentato Maduro.

Pakistan

In Pakistan, secondo i dati del ministero, nelle ultime 24 ore sono state riportati 2.751 nuovi contagi (con 75 decessi), portando a 243.599 il numero di casi confermati di Covid-19 nel Paese. In questo stato il Covid-19 ha provocato oltre cinquemila morti, 5.058 quelli contati dall'inizio dell'epidemia.

Giappone

Tokyo registra 243 nuovi casi, il dato più alto in 24 ore dall'inizio della pandemia. Lo riporta l'emittente Nhk, dopo che ieri la capitale del Giappone aveva confermato 224 contagi. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Giappone sono 21.483 i contagi confermati, compresi i 712 casi relativi alla nave da crociera Diamond Princess che a febbraio è stata in quarantena nel porto di Yokohama. I decessi sono 995.

Israele

Nuovo record dell'epidemia in Israele: sono 1.464 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Nel Paese sono 16.651 i casi attivi e 124 pazienti sono in gravi condizioni. Dall'inizio dell'epidemia, i contagi accertati sono stati 35.533 e i morti 350.