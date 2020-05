New York, 16 maggio 2020 - In tutto il mondo continua l'emergenza coronavirus. Le persone contagiate ormai hanno superato i quattro milioni e mezzo (4.542.910). Cresce anche inesorabile il numero di morti per Covid-19, che ha raggiunto quota 307.696 vittime. I dati resi noti dalla Johns Hopkins University indicano sempre gli Stati Uniti come Paese maggiormente colpito con 1.443.188 contagiati e 87.559 persone che hanno perso la vita, di cui 1.680 persone nelle ultime 24 ore.

Usa

La Camera dei Rappresentanti ha dato l'ok al piano di aiuti di tre trilioni di dollari per contrastare l'impatto economico del coronavirus. Ma la misura, fortemente voluta dai democratici che hanno la maggioranza alla Camera, è passata a fatica con 208 voti a favore e 199 contrari. A questo punto è improbabile che il piano possa superare il vaglio del Senato a maggioranza repubblicano. Il presidente Donald Trump aveva dichiarato la manovra "morta sul nascere".

Trump ha promesso che gli Stati Uniti riapriranno che ci sia o non ci sia un vaccino, ma il presidente si è detto convinto che un vaccino verrà comunque trovato entro la fine dell'anno. Il progetto del vaccino è stato soprannominato "Operation Warp Speed". Trump comunque ha garantiso ai connazionali che anche senza un vaccino, gli americani devono iniziare a tornare alle loro vite normalmente. Inoltre il numero uno della Casa Bianca ha detto che la sua amministrazione ''sta cercando'' di ottenere un vaccino gratuito per tutti.

Capitolo Oms, Trump ha riferito la FoxNews che sarebbe pronto a riprendere l'erogazione di fondi all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), sospesi dopo l'accusa di atteggiamento troppo filo-cinese, ma in misura molto minore rispetto a prima.

L'allarme. Il direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), Robert Redfield sostiene che ci saranno più di 100mila morti negli Stati Uniti entro il primo giugno per complicanze legate al coronavirus. L'aumento delle previsioni sulla mortalità arriva dall'analisi di 12 modelli elaborati da diverse istituzioni, dalla Columbia University al Massachusetts Institute of Technology.

Cina

Nelle ultime ore la Cina ha registrato 8 nuovi casi, un aumento rispetto ai 4 del giorno precedenti. Sei positivi sono persone rientrate nel Paese, mentre due sono stati contagiati nella provincia nord-orientale di Jilin. In totale finora la Cina ha registrato 82.941 positivi e 4.633 morti.

Gb

I cani per scovare i sintomi di contagio da coronavirus negli umani, è quello che stanno facendo in Gran Bretagna gli addestratori specializzati, scrive il Guardian. E' stato varato un programma finanziato con 500mila sterline di fondi pubblici. In passato i cani sono stati già addestrati con successo per individuare gli odori di alcuni tipi di cancro, di malaria e Parkinson. Il nuovo studio, affidato ai ricercatori della London School of Hygiene and Tropical Medicine, prevede una prima fase in collaborazione con la Durham University e la charity Medical Detection Dogs dove si stabilirà se animali come labrador o cocker spaniel possano scoprire il Covid-19.

Spagna

Per Madrid e Barcellona niente all'alleggerimento delle misure di lockdown. Nelle due metropoli spagnole non sarà consentito, come nel 70% del resto del Paese, incontri con familiari o amici. Lunedì inizierà la prima delle tre fasi in città come Valencia, Granada, Malaga o Toledo, che porterà a un progressivo deconfinamento programmato fino alla fine di giugno. Madrid e Barcellona dovranno invece aspettare almeno un'altra settimana per riguadagnare la libertà. In Spagna ieri si sono registrati altri 138 decessi. Dei 138 nuovi decessi, 89 sono stati registrati nella regione di Madrid e in Catalogna, tra cui Barcellona.

Germania

Toccata quota 173.772 casi di infezione in Germania. Registrati 620 nuovi casi nelle ultime 24 ore, secondo i dati segnalati sabato dal Robert Koch Institute (RKI), che segnala 57 nuovi decessi, per un totale di 7.881 morti nel Paese.

Messico

In Messico registrati altri 290 decessi, che porta a 4.767 il totale delle vittime, superando quello registrato in Cina, dove sono 4.633 le persone decedute. I casi confermati sono 45.032, cioè 2.437 casi in più di ieri. La più colpita per morti è la capitale Città del Messico, con 1.197 decessi. Nonostante ciò il Messico si avvia verso una graduale riattivazione della sua economia da lunedì.

India

Anche l'India supera la Cina, ma per casi registrati: 85.940 i positivi al coronavirus. Il ministero della Sanità di Nuova Delhi ha reso noto che sono 2.752 le persone che hanno perso la vita nel Paese. Nelle ultime 24 ore registrati 3.970 nuovi casi e 103 morti. Sono invece più di 30mila i pazienti giudicati guariti.

Brasile

Dopo solo un mese in carica si è dimesso il ministro della Sanità in Brasile, Nelson Teich. L'oncologo lascia perchè non ha voluto piegarsi alle pressioni del presidente Jair Bolsonaro che voleva espandesse l'uso della clorochina come terapia per il Covid-19. Anche Luiz Henrique Mandetta, predecessore di Teich, aveva rifiutato l'uso estensivo della clorochina. Nel Paese sudameticano solo ieri sono stati confermati 15.303 nuovi contagi, e 824 morti.

