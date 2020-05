New York, 14 maggio 2020 - Altri 1.813 i decessi legati al coronavirus negli Usa, per un totale di oltre 84mila. Quasi 1,4 milioni i casi di positività registrati nel Paese. Seconda per numero di contagi è ora la Russia, a oltre 242mila. Record di nuovi casi per il Brasile, 11mila in più in un giorno. Oltre 24mila i decessi totali in America Latina. E l'allarme pandemia durerà ancora a lungo, secondo l'Oms. Oggi vertice dei ministri della Salute del G7.

Secondo la John Hopkins University sono quasi 300mila nel mondo le vittime del Covid-19: per la precisione 297.220 morti attribuite alla malattia. I casi accertati di contagio sono 4.347.921.

Germania

Altri 933 casi di contagio da coronavirus confermati in Germania, per un totale di 172.239 infezioni, secondo i dati pubblicati dell'Istituto Robert Koch. Nelle ultime 24 anche 89 morti per un totale di 7.723 decessi.

America Latina

L'America Latina sta subendo gli effetti di una decisa impennata della pandemia, con l'incremento ogni 24 ore di 20.000 contagi (ora a quota 423.155) e oltre 1.000 morti, oggi 24.241. È quanto emerge da una statistica elaborata dall'Ansa per 34 nazioni e territori latinoamericani. È sempre il Brasile a guidare la classifica con il 45% dei contagiati (188.974) e ben oltre la metà dei morti (13.149). Dietro si mantiene il Perù che accumula, nonostante una popolazione non grande (32 milioni), 76.306 contagiati e 2.169 morti. Al terzo posto il Messico, con 40.186 casi confermati di Covid-19 e 4.220 decessi. Nella classifica con più di 5.000 contagi si posizionano quindi Ecuador (30.486 e 2.334), Cile (34.381 e 346), Colombia (12.930 e 509), Repubblica Dominicana (11.196 e 409), Panama (8.783 e 252) e Argentina (6.879 e 329).

Colpiti tutti i Paesi africani

Il Coronavirus ha raggiunto tutti i Paesi del continente africano: ieri il Lesotho ha annunciato il suo primo caso, individuato in una delle persone sottoposte a test dopo l'arrivo la settimana scorsa dal Sudafrica e dall'Arabia Saudita. Ad annunciarlo è stato il ministero della Salute del paese.

I dati del contagio nel mondo: la mappa

