Washington, 28 aprile 2020 - Il Coronavirus come la guerra. Continuano ad aumentare i morti a causa della pandemia: almeno 56.144 le vittime negli Stati Uniti, in soli due mesi secondo l'ultimo aggiornamento di John Hopkins University. Un numero molto vicino a quello dei caduti durante la guerra in Vietnam, dove in 20 anni, dal 1955 al 1975, morirono 58.220 americani di cui 47.343 in combattimento. Ad oggi contagi negli Stati Uniti hanno raggiunto quota 987.022. Praticamente un terzo di quelli globali: sono infatti oltre tre milioni i casi e più di 211.000 i morti nel

mondo a causa del Coronavirus. Gli ultimi dati aggiornati della Johns Hopkins University parlano di 3.041.550 casi e 211.159 decessi, con altri 1.303 morti nelle ultime 24 ore. Dopo gli Usa, il Paese più colpito risulta essere la Spagna con 229.422 casi e 23.521 morti.

Trump ignorò l'allarme degli 007

Una vicenda, quella del contagio, che sta assumendo dei contorni sempre più torbidi. Da quanto si apprende, gli 007 Usa avevano ammonito Trump anche sulla prospettiva di catastrofiche conseguenze politiche ed economiche. Il presidente Usa, in "oltre una dozzina di briefing classificati" preparati appositamente per lo Studio Ovale già a gennaio e febbraio - era stato avvisato dalle agenzie di intelligence sui rischi, che pero' ha deciso di ignorare. Lo rivela il Washington Post, citando funzionari ed ex funzionari Usa.

Olimpiadi a rischio anche nel 2021

Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, i Giochi (olimpici) saranno annullati«. Lo ha sottolineato il presidente del comitato organizzatore delle

Olimpiadi a Tokyo, Yoshiro Mori, in un'intervista al giornale giapponese Nikkan Sports. La pandemia da coronavirus ha già obbligato al rinvio delle

Olimpiadi di Tokyo la cui apertura, al momento, è fissata per il 23 luglio 2021. Il presidente del comitato organizzatore di Tokyo 2020 ha però avvertito che non sono possibili ulteriori rinvii e che quindi se entro la data prevista per i Giochi la pandemia non sarà sotto controllo, questi verranno cancellati.

Germania, risale l'indice del contagio

Risale l'indice di contagio in Germania, dove sono appena entrate in vigore le misure di allentamento delle restrizioni imposte per frenare la diffusione del

Coronavirus. Stando ai dati divulgati dal Robert Koch Institut, l'indice è risalito a 1, il che significa che ogni persona contagiata è in grado di infettarne un'altra. E' la prima volta che l'indice torna ad 1 da metà aprile, quando era sceso allo 0,7, per poi risalire progressivamente. Il governo federale di Berlino e le regioni - che hanno concordato l'allentamento delle restrizioni già attuato - hanno in programma per giovedì nuove consultazioni destinate a preparare la strada a possibili ulteriori revoche delle norme di confinamento. Nuove decisioni in materia potrebbero essere prese il 6 maggio.

Austria, a fine aprile termina il lockdown

Le misure di lockdown imposte in Austria per l'epidemia di coronavirus termineranno alla fine di aprile. Lo ha annunciato il ministro della Salute Rudolf Anschober. Dall'inizio di maggio saranno consentite le riunioni fino a 10 persone e la regola principale sarà quella del distanziamento sociale.

La mappa live del contagio

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19