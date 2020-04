New York, 24 aprile 2020 - I morti per Coronavirus hanno superato quota 190 mila, con un numero complessivo di casi che ha passato la soglia dei 2,7 milioni. I numeri forniti dalla Johns Hopkins University sono tragici: 190.861 decessi a fronte di 2.709.408 contagiati e 738.490 guariti. E mentre gli Stati Uniti si confermano attualmente il Paese più colpito, toccando quasi la cifra di 50.000 morti (49.759), e 866.646 casi accertati di Covid-19, Trump ha suggerito agli americani di iniettare disinfettante e prendere il sole per combattere l'emergenza.

Trump: iniettiare disinfettante

Il presidente americano Donald Trump ha suggerito una possibile strategia per contrastare il Covid-19. ''Vedo che il disinfettante lo distrugge in un minuto. Un minuto. Non c'è un modo di fare qualcosa di simile, iniettandolo? Sarebbe interessante verificarlo'', ha azzardato The Donald, nel corso del breafing quotidiano alla Casa Bianca. Inoltre Trump ha invitato gli americani a ''prendere il sole'', e suggerito anche l'uso di raggi ultravioletti per contrastare il virus, basandosi su uno studio che vuole il Covid-19 sensibile alla luce del sole ed alle alte temperature. Infine ha aggiunto: ''Non sono un dottore', sono qui per illustrare delle idee''. Ma è subito scattata la polemica, con molti esperti che hanno bollato come "irresponsabile e pericoloso" il suggerimento del presidente: potrebbe spingere qualcuno a provare a iniettarsi la candeggina in casa per conto proprio.

Trump poi si è detto in disaccordo con il super esperto Anthony Fauci che sosteneva che gli Stati Uniti sono ancora indietro sui test per il coronavirus. Secondo il tycoon invece molti paesi al mondo "vogliono i nostri test. Siamo coloro che ne stanno facendo di più". Il presidente non esclude di estendere oltre il primo maggio le linee guida federali sul lockdown.

Infine Trump ha commentato le indiscrezioni di stampa sulle gravi condizioni in cui verserebbe il leader nordcoreano Kim Jong-un dopo un'intervento chirurgico, definendole "non corrette". "Abbiamo un buon rapporto con la Corea del Nord, ho un buon rapporto con Kim Jong-un e spero stia bene", ha dichiarato il presidente.

Intanto per contrastare l'emergenza economica la Camera Usa ha approvato lo stanziamento di 484 miliardi di dollari in aiuti per le piccole e medie imprese e per gli ospedali che fronteggiano il coronavirus, e anche per poter condurre un numero maggiore di test. Avendo già ottenuto il via libera dal Senato, ora spetta al presidente Donald Trump firmare il provvedimento per renderlo esecutivo.

Il Segretario di Stato americano, Mike Pompeo, è tornato ad attaccare la Cina: "ha causato enormi sofferenze, perdita di vite umane" e "il Partito comunista cinese ne pagherà le conseguenze". Pompeo lo ha detto intervenendo a una trasmissione su Fox. "La Cina ha causato enormi sofferenze, perdita di vite umane e ora una grande sfida per l'economia globale e anche per l'economia americana, non condividendo le informazioni in suo possesso".

Cina

In Cina si sono registratti 6 nuovi casi e nessun decesso. I nuovi contagi sono quattro importati e due locali. Pechino ha dichiarato che vi sono 34 casi asintomatici e 915 'attivi' di cui 57 in condizioni critiche.

Germania

Continua a salire il numero di morti in Germania: 5.321 decessi, con 150.383 casi confermati, secondo i dati forniti dal Robert Koch Institute (Rki). Sono 2.337 i nuovi contagi e 227 i decessi in più rispetto a ieri. I contagiati sono in leggero calo rispetto agli incrementidei precedenti tre giorni precedenti.

Corea del Sud

Corea del Sud, giovedì appena 6 nuovi casi, di cui 2 importati: il totale è di 10.708. Il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), nel bollettino quotidiano, non ha dichiarato altri decessi. I morti restano 240. I guariti sono 8.501, 90 in più rispetto a mercoledì. Il calo drastico delle infezioni è attribuito alla chiusura dei focolai di contagio e alle misure di stanziamento sociale in vigore per un mese fino al 5 maggio in tutto il Paese.

Mondo

Giappone, almeno 91 membri dell'equipaggio della nave da crociera Costa Atlantica attraccata a Nagasaki, sono risultati positivi al coronavirus. A bordo non ci sono passeggeri: la nave è arrivata in porto a gennaio per riparazioni. La Tunisia registra altri 9 nuovi contagi per un totale di 918 casi. I decessi ufficiali rimangono 38 mentre aumentanon i guariti, 190. Turchia, secondo giorno di coprifuoco in 31 province, e durerà per 4 giorni, da ieri al 26 aprile 2020. Tutti a casa e negozi chiusi per cercare di arginare la diffusione del coronavirus Sars-Cov2. Pakistan, il numero di morti è salito a quota 237, a fronte di 11.155 casi. I guariti sono 2.527. La provincia con il maggior numero di casi è il Punjab Orientale (4.767).

La mappa live del contagio

