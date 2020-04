Roma, 9 aprile 2020 - Sono numeri che fanno impressione quelli che raccontano la pandemia del Coronavirus. Gli ultimi dati della Johns Hopkins University, danno per superata la soglia del milione e mezzo di contagiati nel mondo. I casi complessivi sono infatti 1.500.830, i morti sono 87.706 e i guariti sono 317.855. Solo negli Stati Uniti i casi hanno toccato quota 424.945 e i decessi sono saliti a 14.529. Proprio gli Usa nelle ultime ore hanno sospeso le esportazioni di alcuni dispositivi di protezione medica, tra cui guanti, mascherine e respiratori. La merce bloccata alla dogana verrà requisita fino a quando l'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema) non determinerà se debba essere tenuta nel Paese per combattere la diffusione del virus.

Per quanto riguarda le misure di contenimento in Gran Bretagna si parla già di un'estensione del lockdown. I principali ministri del governo britannico si riuniscono oggi per un summit che dovrebbe portare a un'estensione delle limitazioni di movimento "almeno sino a maggio". L'anticipazione arriva da SkyNews, secondo cui alcuni ministri - convocati per una riunione del Comitato interministeriale Cobra - ritengono che la chiusura di pub, ristoranti, negozi, attività varie non può essere revocata sino quando il premier Boris Johnson potrà tornare al lavoro.

Nel frattempo, Un volo cargo da Wuhan è atterrato mercoledì sera sotto un velo di segretezza a Sydney, con a bordo 90 tonnellate di forniture mediche per combattere il Coronavirus, tra cui equipaggiamento protettivo personale e respiratori, appena un giorno dopo che la città cinese aveva riaperto i suoi confini ai viaggi in uscita.

Usa

Per il secondo giorno consecutivo i morti per coronavirus negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore, precisamente 1.973. Gli Stati Uniti hanno superato la Spagna per numero di decessi provocati dal coronavirus e sono adesso al secondo posto di questa triste classifica mondiale dopo l'Italia, mentre anche i campi degli Us Open, il torneo di tennis, diventano un ospedale da campo. Il bilancio aggiornato indica infatti che negli Usa sono morte finora 14.817 persone a causa del virus contro le 14.792 della Spagna. L'Italia mantiene il primo posto con 17.669 decessi. I casi nel Paese sono arrivati a quota 432.132, mentre i guariti sono 23.906.



Gran Bretagna, Boris Johnson migliora

Migliorano le condizioni di salute del premier britannico Boris Johnson, ricoverato da lunedì scorso in terapia intensiva per Coronavurus. Come ha detto il cancelliere Rishi Sunak questa mattina, "Johnson è sempre in terapia intensiva ma riesce ora a sedersi nel letto e interagisce in modo positivo con il personale sanitario".

Germania

Sono più di 113mila ( più precisamente 113.296) le persone contagiate dal coronavirus in Germania, secondo la Johns Hopkins University, mentre sono 2.349 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19. Più precisamente, le persone contagiate in Germania sono 113.296 per la Johns Hopkins, mentre il Robert Koch Institute fornisce cifre più basse, parlando di 108.202 casi. L'istituto tedesco fornisce anche un dato inferiore riguardo ai morti, ovvero 2.107 con 246 nuovi decessi in 24 ore.

Russia

Più di un milione di test per il Coronavirus sono stati condotti in Russia. Lo ha detto il Servizio federale sulla protezione dei diritti dei consumatori in una nota. Secondo l'agenzia, sono 171.000 persone sospettate di avere il Coronavirus rimangono sotto osservazione medica in Russia. I numeri. Sono oltre 10mila, 10.131 per la precisione, i casi di Covid-19 accertati finora in Russia, di cui 1.459 registrati nel corso dell'ultima giornata.

Corea del Sud

La Corea del Sud riporta 39 nuovi casi di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero minimo giornaliero dal picco di 909 casi registrato il 29 febbraio scorso. Il conteggio di oggi segna un'ulteriore discesa dai 53 nuovi casi registrati ieri

Argentina

Il ministero della Sanità argentino ha comunicato ieri sera che nelle ultime 24 ore i contagi da coronavirus confermati hanno raggiunto quota 1.795, mentre i morti sono saliti a 65. Lo riferisce l'agenzia di stampa Telam. Di fronte a questo nuovo incremento di casi, il presidente Alberto Fernández ha dichiarato in una intervista al Canale 13 della tv che "siamo tutti sicuri che la quarantena (che al momento scade il 12 aprile, ndr.) sarà estesa.



